Syed Mushtaq Ali Trophy Semi Final: 55 गेंद, 88 रन, 12 चौके और 5 छक्के?, रहाणे-अय्यर की धमाकेदार साझेदारी, हार्दिक की टीम बड़ौदा बाहर, फाइनल में मुंबई

Syed Mushtaq Ali Trophy Semi Final: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में शुक्रवार को मुंबई की मजबूत टीम ने बड़ौदा को सेमीफाइनल से बाहर कर दिया। 13 दिसंबर को फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया। हार्दिक और क्रुणाल पंड्या की बड़ौदा टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 158 रन बनाए। जवाब में मुंबई की धमाकेदार शुरुआत की और 6 विकेट से जीत हासिल की। मुंबई के लिए अजिंक्य रहाणे ने कमाल किया और 56 गेंद में 98 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 5 छक्के शामिल हैं। रहाणे ने 28 गेंद में अर्धशतक पूरा किया।

कप्तान श्रेयस अय्यर ने 30 गेंद में 46 रन बनाकर आउट हुए। अय्यर ने 4 चौके और 3 छक्के मारे। सेमीफाइनल में हार्दिक और क्रुणाल पंड्या कुछ खास नहीं कर सके। हार्दिक ने 5 रन बनाए। कप्तान क्रुणाल पंड्या ने 24 गेंद में 30 रन बनाए, जिसमें 4 चौके शामिल हैं। बड़ौदा के सभी खिलाड़ियों ने अभी तक अच्छा योगदान दिया था, नॉकआउट में खास नहीं कर सके।

बड़ौदा की तरफ से तेज गेंदबाज अतीत शेठ ने 14 विकेट लिए हैं, लेकिन वह टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में 11वें स्थान पर हैं। युवा बल्लेबाज भानु पनिया ने अभी तक बड़ौदा की तरफ से सर्वाधिक 273 रन बनाए हैं लेकिन वह बल्लेबाजों की सूची में 18वें स्थान पर हैं।

