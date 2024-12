Syed Mushtaq Ali Trophy: 120 गेंद, 5 विकेट, 37 छक्के, 18 चौके और 349 रन?, बड़ौदा ने टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया, सिक्किम को 263 रन से हराया

Highlights गुजरात के उर्विल पटेल ने भी 28 गेंद में शतक जड़ा था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में त्रिपुरा के खिलाफ यह कारनामा किया था। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी पारी में 11 छक्के और छह चौके मारे।

Syed Mushtaq Ali Trophy: बड़ौदा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप चरण के अंतिम दौर में रिकॉर्डों का ढेर लगा दी। गुरुवार को इंदौर में सिक्किम के खिलाफ पुरुषों के टी20 में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर दर्ज किया। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे भानु पानिया की 42 गेंदों में शतकीय पारी की बदौलत बड़ौदा ने केवल 17.2 ओवर में 300 रन का आंकड़ा पार किया और 20 ओवर में 349/5 पर समाप्त हुआ। पनिया 51 गेंदों में पांच चौकों और 11 छक्कों की मदद से 134 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत के हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पंड्या की अनुपस्थिति में टीम ने कमाल कर दिया।

