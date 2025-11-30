Syed Mushtaq Ali T20: 52 गेंद, 148 रन, 8 चौके और 16 छक्के?, अभिषेक शर्मा से दहला बंगाल, 12 गेंद में फिफ्टी, मोहम्मद शमी ने 24 गेंद में लुटाए 61 रन

Highlights Syed Mushtaq Ali T20: 12 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया जो किसी भारतीय द्वारा संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक भी है। Syed Mushtaq Ali T20: 2023 में हांग्जो एशियाई खेलों में मंगोलिया के खिलाफ मात्र नौ गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। Syed Mushtaq Ali T20: अभिषेक की 52 गेंद की इस पारी के बूते बंगाल ने पांच विकेट पर 310 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

Syed Mushtaq Ali T20: भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने रविवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बंगाल के खिलाफ पंजाब के मैच में नाबाद 148 रन बनाने के दौरान संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ा और टी20 की एक पारी में किसी भारतीय द्वारा सर्वाधिक छक्के लगाने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभिषेक ने पांच छक्के और इतने की चौके की मदद से सिर्फ 12 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया जो किसी भारतीय द्वारा संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक भी है। दुनिया के नंबर एक टी20 बल्लेबाज ने अपनी आक्रामक पारी में कुल 16 छक्के और आठ चौके लगाए।

उन्होंने सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह के साथ 12.3 ओवरों के में 205 रन की साझेदारी की। एक पारी में उनके 16 छक्के अब अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जजई और न्यूजीलैंड के फिन एलन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं। एस्टोनिया के भारतीय मूल के साहिल चौहान के नाम एक टी20 पारी में सर्वाधिक छक्के (18) लगाने का रिकॉर्ड है,

जो उन्होंने जून 2024 में साइप्रस के खिलाफ लगाया था। अभिषेक ने जिमखाना मैदान पर खेले गए एलीट ग्रुप सी मुकाबले में 12 गेंदों में अर्धशतक जड़कर अपने गुरू और पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। अभिषेक ने भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी और आकाश दीप की मौजूदगी वाले बंगाल के तेज गेंदबाजी आक्रमण का डटकर सामना किया।

अपनी पारी की शुरुआती 12 गेंद में केवल एक डॉट गेंद का सामना करते हुए पांच छक्के और इतने ही चौके लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने बंगाल के गेंदबाजों के खिलाफ मैदान की हर दिशा में रन बाउंड्री लगाये जिसमें ज्यादा रन स्ट्रेट और लेग साइड में आये। पुरुषों के टी20 में किसी भी भारतीय के लिए सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड आशुतोष शर्मा के नाम है।

उन्होंने 2023-24 में सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी मैच में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ रेलवे की ओर से खेलते हुए 11 गेंदों में यह रिकॉर्ड बनाया था। इस तरह अभिषेक पुरुषों के टी20 में 12 गेंदों पर अर्धशतक बनाने वाले युवराज, वेस्टइंडीज के महान क्रिस गेल, जजई और चौहान के साथ शामिल हो गए।

टी20 में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी के नाम है, जिन्होंने 2023 में हांग्जो एशियाई खेलों में मंगोलिया के खिलाफ मात्र नौ गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। अभिषेक की 52 गेंद की इस पारी के बूते बंगाल ने पांच विकेट पर 310 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

प्रभसिमरन ने 35 गेंद की पारी में आठ चौके और चार छक्के लगाये। टीम के लिए रमणदीप सिंह ने 15 गेंद में 39 और सनवीर सिंह ने नौ गेंद में 22 रन की आक्रामक पारी खेली। मोहम्मद शमी ने चार ओवर में 61 रन पर एक विकेट जबकि आकाशदीप ने 55 रन पर दो विकेट चटकाये।