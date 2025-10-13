VIDEO: सूर्यकुमार यादव पत्नी के साथ महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और दर्शन किए, देखें वीडियो

Suryakumar Yadav Mahakal Visit: ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम इंडिया के टी20 कप्तान  सूर्यकुमार यादव उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां सूर्यकुमार यादव ने पूजा-अर्चना की और भगवान महादेव का आशीर्वाद लिया।

By संदीप दाहिमा | Updated: October 13, 2025 14:29 IST2025-10-13T14:29:35+5:302025-10-13T14:29:47+5:30

Suryakumar Yadav visited Mahakaleshwar Temple with his wife, watch the video | VIDEO: सूर्यकुमार यादव पत्नी के साथ महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और दर्शन किए, देखें वीडियो

VIDEO: सूर्यकुमार यादव पत्नी के साथ महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और दर्शन किए, देखें वीडियो

HighlightsVIDEO: सूर्यकुमार यादव पत्नी के साथ महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और दर्शन किए, देखें वीडियो

Suryakumar Yadav Mahakal Visit: ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम इंडिया के टी20 कप्तान  सूर्यकुमार यादव उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां सूर्यकुमार यादव ने पूजा-अर्चना की और भगवान महादेव का आशीर्वाद लिया। सूर्यकुमार महाकाल आरती में शामिल हुए उसके साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। कप्तान सूर्यकुमार ने बताया की वो ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति पाने के लिए बाबा महाकाल के दर्शन करने आए हैं, भारतीय टीम जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया ने साथ सीरीज खेलने जा रही है।

Open in app
टॅग्स :Suryakumar YadavSuryakumar YadavMahakaleshwar Templeमहाकालेश्वर मंदिरभगवान शिव