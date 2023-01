उज्जैन के महाकाल दरबार पहुंचे सूर्यकुमार, कुलदीप और वाशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत के लिए की प्रार्थना

Highlights बाबा महाकालेश्वर के दरबार पहुंचे भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर ने किए महाकाल के दर्शन ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की

इंदौर: टीम इंडिया के तीन स्टॉर खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर सोमवार, 23 जनवरी को सुबह बाबा महाकालेश्वर के दरबार पहुंचे और बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। तीनों खिलाड़ियों ने विधिवत पूजा अर्चना की। महाकाल के दर्शन के बाद मीडिया के साथ बातचीत के दौरान खिलाड़ियों ने बताया कि महाकाल के दरबार में उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी ऋषभ पंत जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय टीम के सभी सदस्यों ने महानिर्रवाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरि महाराज से उनके निवास जाकर मुलाकात भी की और आशीर्वाद प्राप्त किया।

Madhya Pradesh | Indian cricketers Suryakumar Yadav, Kuldeep Yadav, and Washington Sundar visited Mahakaleshwar temple in Ujjain and performed Baba Mahakal's Bhasma Aarti. pic.twitter.com/nnyFRLMbfa