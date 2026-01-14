सूर्यकुमार यादव को अपने साथ जोड़ना खुशी मुखर्जी को पड़ा भारी, 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर

Suryakumar Yadav-Khushi Mukherjee Controversy: दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव को लेकर खुशी मुखर्जी के बयान ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। क्रिकेटर के प्राइवेट मैसेज के बारे में खुशी मुखर्जी के पब्लिक दावों के बाद उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। यह कानूनी कार्रवाई गाजियाबाद के रहने वाले और खुद को क्रिकेटर का समर्थक बताने वाले फैजान अंसारी ने शुरू की है। अंसारी का आरोप है कि मुखर्जी की "बिना सबूत वाली" टिप्पणियों का मकसद नेशनल स्पोर्ट्स स्टार की इज्जत को नुकसान पहुंचाना था।

यह विवाद 2025 के आखिर में एक मीडिया इवेंट के दौरान शुरू हुआ, जहां मुखर्जी से पूछा गया कि क्या उन्हें प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को डेट करने में दिलचस्पी है।

अपने जवाब में, स्प्लिट्सविला की पूर्व कंटेस्टेंट ने दावा किया कि उन्हें ऐसे रिश्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है, और आरोप लगाया कि कई खिलाड़ियों ने पहले उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी। बातचीत के दौरान, उन्होंने खास तौर पर सूर्यकुमार यादव का नाम लिया, और कहा कि वह पहले "उन्हें बहुत मैसेज करते थे"।

हालांकि उन्होंने साफ किया कि अब वे संपर्क में नहीं हैं, लेकिन यह क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो गई, जिससे फैंस और आलोचकों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। गाजियापुर पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत में, फैजान अंसारी ने तर्क दिया कि एक्ट्रेस ने ये बयान गलत इरादे से दिए थे। भारतीय मानहानि कानून के तहत, अगर कोई व्यक्ति ऐसे झूठे बयान देता है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति की इज्जत को नुकसान पहुंचता है, तो उसे सिविल या क्रिमिनल सजा हो सकती है।

मुकदमे में बताई गई 100 करोड़ रुपये की बड़ी रकम क्रिकेटर के ब्रांड और रुतबे की अहमियत को दिखाती है। सूर्यकुमार यादव, जिनकी शादी 2016 से देविशा शेट्टी से हुई है, उन्हें भारतीय क्रिकेट में सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक माना जाता है। यादव या उनके आधिकारिक प्रतिनिधियों ने मुकदमे या एक्ट्रेस के दावों के बारे में कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है।