Suryakumar Yadav birthday: 34 साल के हुए टीम इंडिया के T20 कैप्टन सूर्यकुमार यादव, फैन्स जमकर दे रहे बधाई; आप भी देखें

Suryakumar Yadav birthday: भारतीय क्रिकेट टीम के जबाज खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव आज अपना 34वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार की प्रतिभा मैदान में हर क्रिकेट फैन ने देखी है। फैन्स के बीच यादव स्काई और मास्टर 360 के नाम से पॉपुलर हैं। उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे में जन्में सूर्यकुमार की क्रिकेट करियर जर्नी किसी सुनहरे सपने से कम नहीं है। अपने शानदार खेल के जरिए सूर्यकुमार यादव ने सभी का दिल जीत लिया है। शायद यही वजह है कि सूर्यकुमार को आज फैन्स जमकर बधाई दे रहे हैं। क्रिकेटर के जन्मदिन के खास मौके पर फैन्स और उनके चाहने वाले उन्हें सोशल मीडिया के जरिए ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं।

ऐसे ही एक फैन ने क्रिकेटर की तस्वीर के साथ पोस्ट करते हुए उन्हें विश किया।

LONG OFF.....LONG OFF....LONG OFF....SURYAKUMAR YADAV.....!!!!



- The special moment of the Birthday Boy, one of the most important catches in Cricket history 🫡 pic.twitter.com/qLXBV71E7D — Johns. (@CricCrazyJohns) September 14, 2024

सूर्यकुमार यादव के बेहतरीन शॉट को याद करते हुए कई फैन्स ने उन्हें बर्थडे विश किया।

Long off long off long off

Surya kumar Yadav ........



Happy birthday Mr. 360 #SuryakumarYadav



Keep it up to feel country proud🌺🌺💐💐💐 pic.twitter.com/H7tmUPcZBR — Jasmin✨️🌻 (@Jasmi800) September 14, 2024

एक यूजर ने उन्हें टी20 का बादशाह कहते हुए बर्थडे विश किया