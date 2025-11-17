सनराइजर्स हैदराबाद 2026ः लो जी कंफर्म, एसआरएच कप्तान होंगे पैट कमिंस, कव्या मारन ने एक्स पर शेयर की पोस्ट?

Highlightsकमिंस पीठ की चोट के कारण पर्थ में होने वाले पहले एशेज टेस्ट से आधिकारिक तौर पर बाहर हो गए हैं। स्टीवन स्मिथ 21 नवंबर से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल चुके हैं।
हैदराबादः ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष तेज गेंदबाज पैट कमिंस को सोमवार को लगातार तीसरे आईपीएल सत्र के लिए सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान नियुक्त किया गया। सनराइजर्स ने अपने ‘एक्स’ हैंडल पर कमिंस की तस्वीरों के साथ कप्तान के रूप में उनकी भूमिका की पुष्टि की लेकिन इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी।
कमिंस पीठ की चोट के कारण पर्थ में होने वाले पहले एशेज टेस्ट से आधिकारिक तौर पर बाहर हो गए हैं लेकिन उनके ब्रिसबेन में होने वाले दूसरे मैच में खेलने की उम्मीद है। स्टीवन स्मिथ 21 नवंबर से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे। ब्रिस्बेन में दूसरा टेस्ट चार दिसंबर से शुरू होगा।
कमिंस ने 2024 में दक्षिण अफ्रीका के एडेन मारक्रम से सनराइजर्स की कप्तानी संभाली थी जब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और 2023 के 50 ओवर के विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की सफलता के बाद 2024 की आईपीएल खिलाड़ियों की नीलामी में फ्रेंचाइजी ने 20.50 करोड़ रुपये में खरीदा था। कमिंस इससे पहले आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल चुके हैं।