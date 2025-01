Sunrisers Eastern Cape vs Pretoria Capitals SA20, 2025: 149 रन बनाकर 97 पर किया ढेर?, लगातार तीसरे मैच में बोनस अंक के साथ जीत, 52 रन से मारी बाजी, अंक तालिका में तीसरे स्थान पर

Highlights Sunrisers Eastern Cape vs Pretoria Capitals SA20, 2025: कैपिटल्स की टीम पांचवें स्थान पर है। Sunrisers Eastern Cape vs Pretoria Capitals SA20, 2025: डॉसन ने 17 रन देकर तीन विकेट लिये। Sunrisers Eastern Cape vs Pretoria Capitals SA20, 2025: सनराइजर्स की टीम ने 53 रन पर पांच विकेट गंवा दिये थे।

Sunrisers Eastern Cape vs Pretoria Capitals SA20, 2025: मौजूदा चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने एसए20 लीग में प्रिटोरिया कैपिटल्स को 52 से हराकर लगातार तीसरे मैच में बोनस अंक के साथ जीत दर्ज की। सनराइजर्स ने सात विकेट पर 149 रन बनाने के बाद कैपिटल्स को 16.3 ओवर में 97 रन पर आउट कर दिया।

लीग की शुरुआती दोनों सत्र की चैंपियन सनराइजर्स की टीम 15 अंक के साथ तालिका में तीसरे पायदान पर है जबकि कैपिटल्स की टीम पांचवें स्थान पर है। कैपिटल्स के ईथन बॉश (33 रन पर तीन विकेट) और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज जेसन बेहरेनडोर्फ की शानदार गेंदबाजी के सामने सनराइजर्स की टीम ने 53 रन पर पांच विकेट गंवा दिये थे।

बॉश कैपिटल्स के लिए सबसे सफल गेंदबाज बन गये है। उनके नाम 26 विकेट हो गये हैं। कप्तान एडेन मार्करम ने हालांकि 55 गेंद में नाबाद 68 रन की पारी खेल टीम को सात विकेट पर 149 रन तक पहुंचाया। उन्हें निचले क्रम में मार्को यानसेन (24 गेंद में 24 रन) और लियाम डॉसन (11 गेंद में 25 रन) का अच्छा साथ मिला।

यानसेन (13 रन पर चार विकेट) ने इसके बाद गेंद से कमाल करते हुए अपने शुरुआती दो ओवर में सात रन देकर तीन विकेट लिये। रीचर्ड ग्लीसन (22 रन पर एक विकेट) ने शुरुआती ओवरों में उनका अच्छा साथ दिया जिससे कैपिटल्स ने 28 रन पर चार विकेट गंवा दिये।

पदार्पण कर रहे 22 साल के कीगन लायन कैचेट (27 गेंद में 28 रन) ने मार्क्स एकरमैन (20 गेंद मे 25 रन) के साथ पांचवें विकेट के लिए 28 रन की साझेदारी कर मैच में कैपिटल्स की वापसी करायी लेकिन इस साझेदारी के टूटते ही टीम की पारी बिखर गयी। डॉसन ने 17 रन देकर तीन विकेट लिये।