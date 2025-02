Sunrisers Eastern Cape vs Joburg Super Kings 2025: 40 गेंद, 62 रन, 5 चौके और 2 छक्के?, शानदार कप्तानी मार्करम, धोनी और फाफ की टीम जोबर्ग सुपर किंग्स को किया बाहर

Highlights Sunrisers Eastern Cape vs Joburg Super Kings, Eliminator SA20, 2025: Sunrisers Eastern Cape vs Joburg Super Kings, Eliminator SA20, 2025: Sunrisers Eastern Cape vs Joburg Super Kings, Eliminator SA20, 2025:

Sunrisers Eastern Cape vs Joburg Super Kings, Eliminator SA20, 2025: एडेन मार्करम ने मोर्चे से अगुवाई करते हुए 40 गेंद में 62 रन बनाए, जिसकी मदद से सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने लगातार तीसरा एसए 20 खिताब जीतने की ओर कदम बढ़ाते हुए एलिमिनेटर में जोबर्ग सुपर किंग्स को 32 रन से हराया। पिछले दो बार के चैम्पियन सनराजइर्स का सामना अब बृहस्पतिवार को दूसरे क्वालीफायर में सुपर स्पोर्ट पार्क पर ही पार्ल रॉयल्स से होगा। इसमें विजयी रहने वाली टीम शनिवार को वांडरर्स पर मुंबई इंडियंस केपटाउन से फाइनल खेलेगी।

पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर सनराइजर्स ने एडेन मार्करम के 40 गेंद में पांच चौकोां और दो छक्कों की मदद से 63 और सलामी बल्लेबाज डेविड बेडिंघम के 14 गेंद में 27 रन की मदद से छह विकेट पर 186 रन बनाये। मार्को जेनसेन ने निचले क्रम पर 12 गेंद में 23 रन बनाये। जवाब में सुपर किंग्स कभी भी मैच में दबाव बनाते नहीं दिखे और 20 ओवर में सात विकेट पर 157 रन ही जोड़ सके।

सनराइजर्स के लिये बेडिंघम ने आक्रामक शुरुआत करते हुए पहले ही ओवर में लिथु सिपामला को दो चौके जड़े। इसी गेंदबाज ने दूसरे ओवर में 21 रन दे डाले जिसमें बेडिंघम ने एक चौका और एक छक्का, जबकि टोनी डि जोर्जी ने एक्स्ट्रा कवर में एक छक्का लगाया। एडेन मार्करम और जेनसेन ने सिपामला के तीसरे ओवर में 29 रन निकाले।

पोर्ट एलिजाबेथ में जन्मे इस गेंदबाज ने चार ओवर में 72 रन दे डाले और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। सुपर किंग्स के लिये अनुभवी लेग स्पिनर इमरान ताहिर ने बेडिंघम को पहली ही गेंद पर पवेलियन भेजा, जिनका शानदार कैच एक्स्ट्रा कवर पर फाफ डु प्लेसी ने लपका। दो साल पहले इसी मैदान पर इसी टीम के खिलाफ शतक लगाकर सनराइजर्स को फाइनल में पहुंचाने वाले माक्ररम ने बड़ी संख्या में यहां पहुंची आरेंज आर्मी को निराश नहीं किया। यहां डीजे ने स्थानीय गानों के बीच में पंजाबी हिट गीत बजाकर माहौल को आईपीएल जैसा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

माक्ररम ने पांचवें विकेट के लिये ट्रिस्टन स्टब्स और छठे के लिए मार्को जेनसेन के साथ क्रमश: 56 और 53 रन जोड़े। सुपर किंग्स के लिये इमरान ताहिर और हार्डस विलजोएन ने दो दो विकेट लिए। जवाब में सुपर किंग्स को डेवोन कोंवे (20 गेंद में 30) और डु प्लेसी (18 गेंद में 19) ने शानदार शुरुआत दी।

दोनों ने मिलकर 4.2 ओवर में 40 रन बनाये लेकिन उनके आउट होने के बाद मैच सुपर किंग्स के हाथ से निकल गया। तेज गेंदबाज क्रेग ओवरटन ने 13वें ओवर में विहान लुब्बे और मोईन अली को आउट करके सुपर किंग्स की वापसी के रास्ते बंद कर दिये। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने 17 गेंद में 37 रन बनाकर वापसी की कोशिश की।

लेकिन लियाम डॉसन ने उन्हें पंद्रहवें ओवर में बोल्ड कर दिया। सनराइजर्स के कप्तान एडेन मार्करम ने जीत के बाद कहा ,‘हमने इस सत्र में अभी तक मुकम्मिल प्रदर्शन नहीं किया है लेकिन आाज उसके करीब पहुंचे । गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है हालांकि बल्लेबाजों को सुधार करना होगा।’