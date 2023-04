Sunil Narine-Andre Russell IPL 2023: ऐतिहासिक मैच में नारायण जीरो पर रहे नाबाद और रसेल जीरो पर आउट, बल्ले से किया निराश, फैंस दुखी

Highlights सुनील नारायण ने 150 मैच में 1032 रन बनाए और 154 विकेट अपने नाम किया है। आंद्रे रसेल ने 2070 रन पूरे किए और 89 विकेट अपने नाम किया है। वेस्टइंडीज के दोनों खिलाड़ी कई साल से केकेआर के लिए खेल रहे हैं।

Sunil Narine-Andre Russell IPL 2023: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) दो स्टार खिलाड़ी सुनील नारायण ने 150वां और आंद्रे रसेल ने 100वां मैच खेला कर इतिहास रच दिया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के खिलाफ धमाल किया।

Andre Russell and Sunil Narine - Two of the greatest players in the history of IPL.https://t.co/Gp7JK940kx">pic.twitter.com/Gp7JK940kx