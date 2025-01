Sri Lanka vs Australia, 1st Test: तीसरे विकेट के लिए 307 गेंद में 195 की साझेदारी?, उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ ने जड़े शतक, 2 विकेट पर 330 रन, 35 शतक और 10000 रन

Highlights Sri Lanka vs Australia, 1st Test: टेस्ट क्रिकेट में 10000 रन भी पूरे किए। Sri Lanka vs Australia, 1st Test: दुनिया के 15वें और ऑस्ट्रेलिया के चौथे बल्लेबाज हैं। Sri Lanka vs Australia, 1st Test: तीसरे विकेट के लिए अभी तक 195 रन जोड़ चुके हैं।

Sri Lanka vs Australia, 1st Test: सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और कप्तान स्टीव स्मिथ के नाबाद शतकों की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के शुरुआती दिन बुधवार को यहां दो विकेट पर 330 रन बनाए। खराब रोशनी के कारण जब पहले दिन का खेल समाप्त घोषित किया गया तब स्मिथ 104 और ख्वाजा 147 रन पर खेल रहे थे। यह दोनों तीसरे विकेट के लिए अभी तक 195 रन जोड़ चुके हैं। स्मिथ ने अपनी इस पारी के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 10000 रन भी पूरे किए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के 15वें और ऑस्ट्रेलिया के चौथे बल्लेबाज हैं।

Usman Khawaja and Steve Smith's batting brilliance puts Australia in control at the end of Day 1️⃣ in Galle 🏏#WTC25 | #SLvAUS 📝: https://t.co/8NKpfnNf96pic.twitter.com/droHhEE9BP — ICC (@ICC) January 29, 2025

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनसे पहले एलेन बॉर्डर, स्टीव वॉ और रिकी पोंटिंग ने यह उपलब्धि हासिल की थी। स्मिथ ने इस टेस्ट से पहले 9999 रन बनाए थे और उन्होंने क्रीज पर उतरते ही प्रभात जयसूर्या की गेंद पर एक रन लेकर टेस्ट क्रिकेट में 10000 रन पूरे किए। श्रीलंका के पास स्मिथ को जल्दी आउट करने का मौका था लेकिन जयसूर्या अपनी ही गेंद पर कैच नहीं लपक पाए। स्मिथ ने 35वां शतक पूरा किया।

An exclusive club welcomes another member 👏



Well played, Steve Smith 🏏



More ➡️ https://t.co/t44tcMDKZXpic.twitter.com/dJRoa6n0FL — ICC (@ICC) January 29, 2025

उनकी यह गलती श्रीलंका को काफी महंगी पड़ी क्योंकि स्मिथ ने इसके बाद उन्हें कोई मौका नहीं दिया। वह अभी तक अपनी पारी में 10 चौके और एक छक्का लगा चुके हैं। भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले ख्वाजा ने शुरू से लेकर दिन के आखिर तक एक छोर संभाले रखा। उन्होंने भी अपनी पारी में अभी तक 10 चौके और एक छक्का लगाया है।

इससे पहले ट्रैविस हेड ने शानदार शुरुआत देते हुए सिर्फ 40 गेंदों में 57 रन बनाए जिसने 10 चौके और एक छक्का शामिल है। जयसूर्या ने उन्हें लॉन्ग ऑन पर कैच करा कर ख्वाजा के साथ उनकी पहले विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी तोड़ी।

दो साल में अपना पहला टेस्ट खेल रहे लेग स्पिनर जेफरी वेंडरसे ने मार्नस लाबुशेन (20) को स्लिप में कैच कराकर श्रीलंका को दूसरी सफलता दिलाई लेकिन इसके बाद ख्वाजा और स्मिथ ने पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।