Sri Lanka U19 vs India U19 Semi Final: 6-6-6-6-6-4-4-4-4-4-4?, सेमीफाइनल में खेली 36 गेंद में 67 की पारी, श्रीलंका टीम को किया बाहर, देखें वीडियो

Highlights तेरह साल के वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। टीम इंडिया ने 22.4 ओवर में 3 विकेट पर 175 रन बनाकर बाजी मार ली। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.2 ओवर में 10 विकेट पर 173 रन बनाए।

Sri Lanka U19 vs India U19 Semi Final: अंडर-19 एशिया कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.2 ओवर में 10 विकेट पर 173 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने 22.4 ओवर में 3 विकेट पर 175 रन बनाकर बाजी मार ली। तेरह साल के वैभव सूर्यवंशी ने फिर से कमाल की पारी खेली। सूर्यवंशी ने 36 गेंद में 67 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल हैं। तेरह साल के वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

Vaibhav Sooryavanshi is making the Lankans tremble 💪 The 13-year-old scores 3️⃣1️⃣ runs in the 2️⃣nd over against 🇱🇰 in the #ACCMensU19AsiaCup Semi-Final 🔥 Watch #SLvIND , LIVE on #SonyLIV 📲 pic.twitter.com/ppIdd1BXA8

A memorable day and innings for Vaibhav Suryavanshi as he steers India U19 to a commanding win and is also awarded the Player of the Match 🏆



Scorecard ▶️ https://t.co/016Tkd99kt#TeamIndia | #ACC | #ACCMensU19AsiaCuppic.twitter.com/pRLZcNkYR2