SRH vs MI Score, IPL 2024: 523 रन, 31 चौके और 38 छक्के, मुंबई इंडियंस की दूसरी हार, सनराइजर्स हैदराबाद ने खाता खोला

Highlights सनराइजर्स के बल्लेबाजों ने शुरू से लेकर आखिर तक ताबड़तोड़ रन बटोरे। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर 277 रन बनाए। मुंबई इंडियंस को लगातार दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा।

SRH vs MI Live Score, IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में नया रिकॉर्ड बन गया। चौके और छक्के की बारिश देखने को मिली। आखिरकार सनराइजर्स हैदराबाद ने बाजी मार ली और 2024 में पहली जीत दर्ज की। मुंबई को 31 रन से हराया। मुंबई इंडियंस को लगातार दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। मैच के दौरान 31 चौके और 38 छक्के लगे। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर 277 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद के चोटी बल्लेबाजों ने तूफानी पारी खेली। सनराइजर्स के बल्लेबाजों ने शुरू से लेकर आखिर तक ताबड़तोड़ रन बटोरे। मुंबई के खिलाड़ी भी रन की बारिश की। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के 2013 में पुणे वारियर्स के खिलाफ बनाए गए पांच विकेट पर 263 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने में सफल रही।

सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल मैच में बुधवार को यहां मुंबई इंडियंस को 31 रन से हराया। सनराइजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर 277 रन बनाए। इसके जवाब में मुंबई की टीम 5 विकेट पर 246 रन ही बना पाई।

आईपीएल में टीम पारी में सबसे ज्यादा छक्केः

21 - आरसीबी बनाम पीडब्ल्यूआई, बेंगलुरु, 2013

20 - आरसीबी बनाम जीएल, बेंगलुरु, 2016

20 - डीसी बनाम जीएल, दिल्ली, 2017

20 - एमआई बनाम एसआरएच, हैदराबाद, 2024

18 - आरसीबी बनाम पीबीकेएस, बेंगलुरु, 2015

18 - आरआर बनाम पीबीकेएस, शारजाह, 2020

18 - सीएसके बनाम केकेआर, कोलकाता, 2023

18 - एसआरएच बनाम एमआई, हैदराबाद, 2024

पुरुषों के टी-20 मैच में सर्वाधिक छक्केः

38 - एसआरएच बनाम एमआई, हैदराबाद, आईपीएल 2024

37 - बल्ख लीजेंड्स बनाम काबुल ज़वानन, शारजाह, एपीएल 2018

37 - एसएनकेपी बनाम जेटी, बैसेटेरे, सीपीएल 2019

36 - टाइटंस बनाम नाइट्स, पोटचेफस्ट्रूम, सीएसए टी20 चैलेंज 2022

35 - जेटी बनाम टीकेआर, किंग्स्टन, सीपीएल 2019

35 - दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज, सेंचुरियन, 2023।

एक आईपीएल खेल में सर्वाधिक छक्केः

38 - एसआरएच बनाम एमआई, हैदराबाद, 2024

33 - आरसीबी बनाम सीएसके, बेंगलुरु, 2018

33 - आरआर बनाम सीएसके, शारजाह, 2020

33 - आरसीबी बनाम सीएसके, बेंगलुरु, 2023

एक आईपीएल मैच में सर्वाधिक स्कोरः

523 - एसआरएच बनाम एमआई, हैदराबाद, 2024

469 - सीएसके बनाम आरआर, चेन्नई, 2010

459 - पीबीकेएस बनाम केकेआर, इंदौर, 2018

458 - पीबीकेएस बनाम एलएसजी, मोहाली, 2023

453 - एमआई बनाम पीबीकेएस, मुंबई डब्ल्यूएस, 2017

ट्रैविस हेड ने 24 गेंद पर नौ चौकों और तीन छक्के की मदद से 62 रन बनाए जबकि अभिषेक शर्मा ने 23 गेंद पर 63 रन बनाए जिसमें तीन चौके और सात छक्के शामिल हैं। इन दोनों के आउट होने के बाद हेनरिक क्लासेन (34 गेंद पर नाबाद 80 रन, चार चौके, सात छक्के) और एडेन मार्कराम (28 गेंद पर नाबाद 42, दो चौके, एक छक्का) ने 55 गेंद पर 116 रन की अटूट साझेदारी की।

हेड जब पांच रन पर थे तब हार्दिक पंड्या की गेंद पर टिम डेविड ने उनका कैच छोड़ा। ऑस्ट्रेलिया के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 17 वर्षीय क्वेना मफाका पर लगातार दो छक्के और दो चौके जड़कर इसका जश्न मनाया जिससे सनराइजर्स तीन ओवर में 40 रन बनाने में सफल रहा। मफाका बेहद महंगे साबित हुए। उन्होंने चार ओवर में 66 रन लुटाए।

हार्दिक ने इसके तुरंत बाद जसप्रीत बुमराह को आक्रमण पर लगाया और वह स्वयं छोर बदलकर गेंदबाजी के लिए आए। उनकी यह रणनीति कारगर साबित हुई और इस बार डेविड ने मयंक अग्रवाल (11) का कैच लेने में कोई गलती नहीं की। हेड ने हालांकि हार्दिक के इस ओवर में लगातार तीन चौके लगाकर अपना आक्रामक रवैया बरकरार रखा।

उन्होंने गेराल्ड कोएत्जी का स्वागत दो चौके और एक छक्के से करके 18 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस तरह से सनराइजर्स ने पावर प्ले में एक विकेट खोकर 81 रन बनाए। सनराइजर्स का पावर प्ले में यह सर्वाधिक स्कोर है। अभिषेक ने पीयूष चावला पर तीन छक्के जड़े जिससे सनराइजर्स का स्कोर सात ओवर में ही तिहरे अंक में पहुंच गया।

कोएत्जी ने अगले ओवर में हेड के तेवरों पर विराम लगाया लेकिन अभिषेक अपने पूरे रंग में दिखे। उन्होंने मफाका पर लगातार दो छक्के लगाकर 16 गेंद पर अर्धशतक पूरा किया तथा सनराइजर्स की तरफ से कुछ देर पहले हेड के बनाए गए रिकार्ड को थोड़ा। वह हालांकि अपनी पारी लंबी नहीं खींच पाए और चावला पर एक और छक्का लगाने के प्रयास में मिड विकेट पर कैच दे बैठे।

सनराइजर्स ने 10 ओवर में दो विकेट पर 148 रन बनाए, जो आईपीएल में नया रिकॉर्ड है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के दो बल्लेबाजों क्लासेन और मार्कराम ने जिम्मेदारी संभाली। क्लासेन ने 15वें ओवर में बुमराह पर छक्का लगाकर टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया। क्लासेन ने लंबे शॉट खेलना जारी रखा और 23 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया।