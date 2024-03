SRH vs MI Score, IPL 2024: सनराइजर्स हैदराबाद ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, स्कोरबोर्ड पर 277 रन, 18 छक्के और 19 चौके

Highlights इस दौरान 18 छक्के और 19 चौके मारे मुंबई के खिलाफ सभी गेंदबाज को जमकर कूटा। हैदराबाद के खिलाड़ी जमकर हाथ खोले।

SRH vs MI Live Score, IPL 2024: सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल के सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 277 रन बनाए और मुंबई इंडियंस के सामने 278 का लक्ष्य रखा। इस दौरान 18 छक्के और 19 चौके मारे।

आईपीएल में सबसे बड़ा टीम स्कोरः

277/3 - एसआरएच बनाम एमआई, हैदराबाद, 2024

263/5 - आरसीबी बनाम पीडब्ल्यूआई, बेंगलुरु, 2013

257/5 - एलएसजी बनाम पीबीकेएस, मोहाली, 2023

248/3 - आरसीबी बनाम जीएल, बेंगलुरु, 2016

246/5 ​​- सीएसके बनाम आरआर, चेन्नई, 2010

आईपीएल में टीम पारी में सबसे ज्यादा छक्केः

21 - आरसीबी बनाम पीडब्ल्यूआई, बेंगलुरु, 2013

20 - आरसीबी बनाम जीएल, बेंगलुरु, 2016

20 - डीसी बनाम जीएल, दिल्ली, 2017

18 - आरसीबी बनाम पीबीकेएस, बेंगलुरु, 2015

18 - आरआर बनाम पीबीकेएस, शारजाह, 2020

18 - सीएसके बनाम केकेआर, कोलकाता, 2023

18 - एसआरएच बनाम एमआई, हैदराबाद, 2024।

Innings Break!



It's a record smashing evening in Hyderabad and @mipaltan need to break another to clinch a win!



Chase coming up shortly ⌛️



— IndianPremierLeague (@IPL) March 27, 2024

आईपीएल में SRH के लिए चौथे विकेट या उससे नीचे के लिए सबसे बड़ी साझेदारीः

116* - हेनरिक क्लासेन और एडेन मार्कराम बनाम एमआई, हैदराबाद, 2024

93* - एमसी हेनरिक्स और युवराज सिंह बनाम डीसी, दिल्ली, 2017

80 - कैमरून व्हाइट और थिसारा परेरा बनाम आरसीबी, बेंगलुरु, 2013

79 - केन विलियमसन और यूसुफ पठान बनाम सीएसके, हैदराबाद, 2018

77 - अभिषेक शर्मा और प्रियम गर्ग बनाम सीएसके, दुबई, 2020

टी20 में एक टीम पारी में सर्वाधिक 45 से अधिक साझेदारियांः

4 - केकेआर बनाम आरसीबी, बेंगलुरु, आईपीएल 2008

4 - डीसी बनाम आरआर, दिल्ली, आईपीएल 2015

4 - पीबीकेएस बनाम एमआई, मुंबई डब्ल्यूएस, आईपीएल 2017

4 - एमआईसीटी बनाम पीसी, सेंचुरियन, एसए20 2024

4 - एसआरएच बनाम एमआई, हैदराबाद, आईपीएल 2024

आईपीएल की सबसे महंगी बॉलिंग रिटर्नः

0/70 (4) - बेसिल थम्पी (SRH) बनाम आरसीबी, बेंगलुरु, 2018

0/69 (4) - यश दयाल (जीटी) बनाम केकेआर, अहमदाबाद, 2023

0/66 (4) - ईशांत शर्मा (एसआरएच) बनाम सीएसके, हैदराबाद, 2013

0/66 (4) - मुजीब उर रहमान (पीबीकेएस) बनाम एसआरएच, हैदराबाद, 2019

1/66 (3.5) - अर्शदीप सिंह (पीबीकेएस) बनाम एमआई, मोहाली, 2023

0/66 (4) - क्वेना मफाका (एमआई) बनाम एसआरएच, हैदराबाद, 2024

मफाका का 0/66 आईपीएल डेब्यू पर सबसे महंगा गेंदबाजी रिटर्न है, जिसने 2013 में मोहाली में पीबीकेएस बनाम आरसीबी के लिए माइकल नेसर के 0/62 को पीछे छोड़ दिया।