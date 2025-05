SRH vs KKR IPL 2025: गत चैंपियन केकेआर को 110 रन से रौंद छठे स्थान पर एसआरएच?, 14 मैच, 6 जीत, 7 हार और 1 रद्द के साथ 2025 को किया खत्म

Highlights SRH vs KKR IPL 2025: मौजूदा सत्र में शतक जड़ने वाले दूसरे विदेशी खिलाड़ी बने। SRH vs KKR IPL 2025: आईपीएल के इतिहास में संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज शतक है। SRH vs KKR IPL 2025: कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ तीन विकेट पर 278 रन बनाए।

SRH vs KKR IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) में सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) ने गत चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) को 110 रन से रौंदकर अंक तालिका में छठे स्थान से अंत किया। टीम ने 14 मैच खेलते हुए 6 जीत, 7 हार और एक मैच रद्द के साथ 13 अंक लेकर 2025 को समाप्त किया। केकेआर की टीम 14 मैच में 5 जीत, 7 हार और 2 रद्द के साथ 12 अंक लेकर 8वें स्थान से 2025 को खत्म किया। हेनरिक क्लासेन ने तूफानी शतक बनाया और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रनों की बारिश कर दी। क्लासेन ने अरोड़ा की गेंद पर दो रन के साथ 37 गेंद में शतक पूरा किया और मौजूदा सत्र में शतक जड़ने वाले दूसरे विदेशी खिलाड़ी बने। यह आईपीएल के इतिहास में संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज शतक है।

हेनरिक क्लासेन के तूफानी शतक के बाद जयदेव उनादकट की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग में रविवार को यहां कोलकाता नाइट राइडर्स को 110 रन से रौंदकर अपने अभियान का अंत जीत के साथ किया। प्ले ऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी इन दो टीम के बीच हुए मुकाबले को जीतकर सनराइजर्स की टीम 14 मैच में 13 अंक के साथ छठे स्थान पर पहुंच गई। नाइट राइडर्स की टीम 14 मैच में 12 अंक के साथ आठवें स्थान पर है।

क्लासेन ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी के दौरान 39 गेंद में नौ छक्कों और सात चौकों से नाबाद 105 रन बनाने के अलावा हेड (76 रन, 40 गेंद, छह छक्के, छह चौके) और इशान किशन (29) के साथ क्रमश: दूसरे और तीसरे विकेट के लिए समान 83 रन की साझेदारी भी की जिससे सनराइजर्स ने तीन विकेट पर 278 रन बनाए।

यह आईपीएल इतिहास का तीसरा सर्वश्रेष्ठ और मौजूदा सत्र का दूसरा सर्वश्रेष्ठ टीम स्कोर है। हेड ने अभिषेक शर्मा (32) के साथ पहले विकेट के लिए भी 92 रन जोड़े। आईपीएल के इतिहास के चार सर्वश्रेष्ठ टीम स्कोर अब सनराइजर्स के नाम हैं। टीम ने 15 अप्रैल 2024 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ तीन विकेट पर 287 रन बनाए थे जो आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है।

पैट कमिंस की टीम ने मौजूदा सत्र में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 23 मार्च को छह विकेट पर 286 रन का स्कोर खड़ा किया था। इसके जवाब में नाइट राइडर्स की टीम उनादकट (24 रन पर तीन विकेट), बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे (34 रन पर तीन विकेट), ईशान मलिंगा (31 रन पर तीन विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने कभी लक्ष्य के करीब पहुंचने की स्थिति में भी नहीं दिखी और 18.4 ओवर में 168 रन पर सिमट गई। नाइट राइडर्स की ओर से मनीष पांडे (37), हर्षित राणा (34) और सलामी बल्लेबाज सुनील नारायण (31) ही 30 रन के आंकड़े को पार कर पाए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरे नाइट राइडर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने पावर प्ले में सुनील नारायण (31) और कप्तान अजिंक्य रहाणे (15) के विकेट गंवाकर 59 रन बनाए। नारायण को जयदेव उनादकट ने बोल्ड किया। हर्षल पटेल के पारी पांचवें ओवर में रहाणे भाग्यशाली रहे जब पहले तो कमिंस ने उनका कैच टपकाया जबकि अगली गेंद पर वह रन आउट होने से भी बचे।

रहाणे हालांकि उनादकट के अगले ओवर में गेंद को हवा में लहराकर एक्सट्रा कवर पर अभिषेक को आसान कैच दे बैठे। सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने 13 गेंद में सिर्फ नौ रन बनाने के बाद ईशान मलिंगा की फुलटॉस को डीप मिडविकेट पर अभिनव मनोहर के हाथ में खेला।

बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे ने आठवें ओवर में रिंकू सिंह (09) और आंद्रे रसेल (00) को लगातार गेंदों पर आउट करके नाइट राइडर्स का स्कोर पांच विकेट पर 70 रन किया। अंगकृष रघुवंशी और मनीष पांडे ने कुछ विकेटों के पतन पर विराम लगाया लेकिन इसके बाद रघुवंशी ने मलिंगा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में डीप मिडविकेट पर नितीश को कैच थमा दिया।

उन्होंने 14 रन बनाए। रमनदीप सिंह (13) ने दुबे पर लगातार दो छक्कों के साथ 14वें ओवर में टीम के रनों का शतक पूरा किया लेकिन अगली गेंद पर बोल्ड हो गए। हर्षित राणा ने 15वें ओवर में अभिषेक पर दो छक्के और एक चौके से 19 रन बटोरे। नाइट राइडर्स को अंतिम पांच ओवर में 149 रन की दरकार थी और टीम इस लक्ष्य के करीब भी नहीं पहुंच सकी।

पांडे ने 16वें ओवर में मलिंगा पर तीन छक्कों के साथ 21 रन जुटाए लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वह 18वें ओवर में उनादकट की गेंद पर मनोहर को कैच देकर पवेलियन लौटे। उन्होंने 23 गेंद का सामना करते हुए तीन छक्के और दो चौके मारे। मलिंगा ने अपनी की गेंद पर हर्षित का कैच लपककर सनराइजर्स को जीत दिलाई।

कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया जिसके बाद अभिषेक और हेड ने पावर प्ले में 79 रन जोड़कर सनराइजर्स को तूफानी शुरुआत दिलाई। हेड ने दूसरे ओवर में एनरिच नोर्किया पर छक्का जबकि अभिषेक ने दो चौके जड़े। हेड ने अगले ओवर में वैभव अरोड़ा पर दो छक्कों और एक चौके से 19 रन जुटाए।

हेड ने हर्षित राणा का स्वागत तीन चौकों के साथ किया और चौथे ओवर में टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंचाया। अभिषेक ने नाइट राइडर्स के स्टार स्पिनर सुनील नारायण पर लगातार दो छक्के मारे लेकिन अगली गेंद पर डीप मिडविकेट पर रिंकू सिंह को कैच दे बैठे। उन्होंने 16 गेंद की अपनी पारी में चार चौके और दो छक्के मारे।

हेड ने आठवें ओवर में वरुण चक्रवर्ती पर छक्के के साथ 26 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। क्लासेन ने चक्रवर्ती पर छक्के और नारायण पर चौके से शुरुआत की और बीच के ओवरों में रन गति कम नहीं होने दी। उन्होंने 10वें ओवर में चक्रवर्ती पर तीन चौके मारे और टीम का स्कोर एक विकेट पर 139 रन तक पहुंचाया।

क्लासेन ने आक्रामक रुख बरकरार रखते हुए आंद्रे रसेल पर छक्का जड़ने के बाद राणा की लगातार गेंदों पर दो छक्कों और एक चौके के साथ सिर्फ 17 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। हेड हालांकि नारायण पर छक्का जड़ने की कोशिश में लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर रसेल को कैच दे बैठे। क्लासेन ने नारायण पर लगातार दो छक्कों के साथ 15वें ओवर में टीम के रनों का दोहरा शतक पूरा किया।

किशन ने भी नोर्किया की लगातार गेंदों पर चौका और छक्का जड़कर तेवर दिखाए। क्लासेन ने 17वें ओवर में चक्रवर्ती पर दो छक्के जड़ने के बाद अगले ओवर में रसेल पर भी छक्का और चौका मारा। किशन हालांकि अगले ओवर में अरोड़ा की गेंद पर नोर्किया को कैच दे बैठे। उन्होंने 20 गेंद की अपनी पारी में चार चौके और एक छक्का मारा।

क्लासेन ने अरोड़ा की गेंद पर दो रन के साथ 37 गेंद में शतक पूरा किया और मौजूदा सत्र में शतक जड़ने वाले दूसरे विदेशी खिलाड़ी बने। यह आईपीएल के इतिहास में संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज शतक है। नाइट राइडर्स की ओर नारायण सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 42 रन देकर दो विकेट चटकाए।

नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने अनुशासनहीनता दिखाते हुए 14 वाइड और एक नोबॉल फेंकी। वरुण चक्रवर्ती ने तीन ओवर में 54 जबकि एनरिच नोर्किया ने चार ओवर में 60 रन लुटाए जबकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिली।