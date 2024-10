South Africa Women vs Scotland Women Score: 80 रन की एकतरफा जीत?, दक्षिण अफ्रीका ने स्कॉटलैंड को बुरी तरह से रौंदा

Highlights South Africa Women vs Scotland Women Score: स्कॉटलैंड की सिर्फ दो बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंच सकीं। South Africa Women vs Scotland Women Score: स्कॉटलैंड की टीम अंतिम पायदान पर है। South Africa Women vs Scotland Women Score: ब्रिट्स ने 35 गेंद में पांच चौकों और एक छक्के की मदद से 43 रन बनाए।

South Africa Women vs Scotland Women Score: दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में बुधवार को यहां स्कॉटलैंड के खिलाफ दबदबा बनाते हुए 80 रन की एकतरफा जीत दर्ज की। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 166 रन का प्रभावी स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में स्कॉटलैंड की टीम कभी भी लक्ष्य के करीब पहुंचने की स्थिति में भी नहीं दिखी और अंतत: 17.5 ओवर में 86 रन पर सिमट गई। स्कॉटलैंड की सिर्फ दो बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंच सकीं।

दक्षिण अफ्रीका की ओर से नोनकुलुलेको मलाबा सबसे सफल गेंदबाज रहीं जिन्होंने 12 रन देकर तीन विकेट चटकाए। क्लो ट्रायोन (22 रन पर दो विकेट) और नेदिन डि क्लर्क (15 रन पर दो विकेट) ने भी दो-दो विकेट चटकाए। दक्षिण अफ्रीका की तीन मैच में यह दूसरी जीत है जिससे टीम ग्रुप बी तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है।

स्कॉटलैंड की टीम अंतिम पायदान पर है। कप्तान लॉरा वोलवार्ट और उनकी सलामी जोड़ीदार तेजमिन ब्रिट्स ने 7.3 ओवर में 64 रन जोड़कर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। वोलवार्ट ने 27 गेंद में 40 रन बनाए और इस दौरान पांच चौके और एक छक्का मारा। ब्रिट्स ने 35 गेंद में पांच चौकों और एक छक्के की मदद से 43 रन बनाए।

पावर प्ले में आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका की टीम 10 ओवर में एक विकेट पर 83 रन बनाने में सफल रही। मारिजेन कैप ने इसके बाद सिर्फ 24 गेंद में छह चौकों से 43 रन की पारी खेलकर टीम का स्कोर 150 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।