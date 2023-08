Tim David South Africa vs Australia 2023: पहले टी20 मैच में 28 गेंद में 64 रन की बेजोड़ पारी, चयनकर्ताओं ने पहली बार वनडे टीम में किया शामिल, सिंगापुर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं

Highlights 27 वर्षीय डेविड ने लगभग दो वर्षों में लिस्ट ए मैच नहीं खेला है। अभी तक अपना वनडे डेब्यू भी नहीं किया है। पांच वनडे मैचों में सिंगापुर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

Tim David South Africa vs Australia 2023: पहले टी20 मैच में रनों का अंबार लगाने वाले टिम डेविड को एकदिवसीय मैच में शामिल किया गया है। मात्र 28 गेंद में 64 रन की पारी खेलने वाले डेविड ने 7 चौके और 4 छक्के लगाए।

ऑस्ट्रेलिया के टी20 विशेषज्ञ टिम डेविड को गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20I में अपने विस्फोटक प्रदर्शन के बाद पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है। वनडे टीम में उनका समावेश स्टीव स्मिथ (कलाई की चोट) और ग्लेन मैक्सवेल (टखने की चोट) की अनुपस्थिति के बाद हुआ है।

