रोजर बिन्नी के BCCI अध्यक्ष बनने पर सामने आई सौरव गांगुली की प्रतिक्रिया, कही ये बात

मुंबई: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के निवर्तमान प्रमुख सौरव गांगुली ने मंगलवार को भारत के शीर्ष क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में रोजर बिन्नी की नियुक्ति पर प्रतिक्रिया दी है। अपनी पीढ़ी के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक गांगुली ने तीन साल तक बोर्ड अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। बिन्नी की मुंबई में वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में आधिकारिक तौर पर गांगुली को बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई।

नव नियुक्त बीसीसीआई अध्यक्ष को शुभकामनाएं देते हुए सौरव गांगुली ने कहा कि नए पदाधिकारी विरासत को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बीसीसीआई में बिन्नी द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया साझा करते हुए निवर्तमान अध्यक्ष ने कहा कि बीसीसीआई बेहतरीन हाथों में है। एएनआई से गांगुली ने मंगलवार को कहा, "मैं रोजर (बिन्नी) को शुभकामनाएं देता हूं। नया दल इसे आगे बढ़ाएगा। बीसीसीआई अच्छे हाथों में है। भारतीय क्रिकेट मजबूत है इसलिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं।"

