Smriti Mandhana-Palash Muchhal: मंधाना को बांहों में लेकर नाचे मुच्छल?, सोशल मीडिया पर शानदार वीडियो वायरल

Smriti Mandhana-Palash Muchhal: हल्दी समारोह के वीडियो से लेकर दूल्हा-दुल्हन की टीमों के बीच एक दोस्ताना क्रिकेट मैच तक, इस खास दिन से पहले कुछ मनमोहक दृश्य सामने आए हैं।

November 23, 2025

Smriti Mandhana-Palash Muchhal: भारतीय क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना 23 नवंबर को संगीत निर्देशक पलाश मुच्छल के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इस जोड़े की शादी से पहले की रस्मों की भरमार है। हल्दी समारोह के वीडियो से लेकर दूल्हा-दुल्हन की टीमों के बीच एक दोस्ताना क्रिकेट मैच तक, इस खास दिन से पहले कुछ मनमोहक दृश्य सामने आए हैं। अब, सोशल मीडिया पर एक शानदार वीडियो सामने आया है, जिसमें स्मृति और पलाश एक बेहतरीन कोरियोग्राफ़्ड डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह जोड़ा जो लंबे समय से एक-दूसरे के साथ रिश्ते में है। 23 नवंबर 2025 को मंधाना के गृहनगर महाराष्ट्र के सांगली में शादी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई लोगों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस आक्रामक बल्लेबाज का एक वीडियो सामने आया है।

जिसमें वह भारतीय टीम की अपनी साथी खिलाड़ियों राधा यादव, जेमिमा रोड्रिग्स, श्रेयांका पाटिल और अरुंधति रेड्डी के साथ बॉलीवुड की फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई के गीत ‘समझो हो ही गया’ पर नृत्य कर रही हैं। इस दौरान वह मुस्कुराते हुए अपनी सगाई की अंगूठी को भी दिखा रही हैं।


विवाह समारोह के एक भाग के रूप में टीम दूल्हा और टीम दुल्हन के बीच एक सेलिब्रेशन क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘जीवन के इस खेल में दोनों टीमें विजयी हों। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर इस जोड़े को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।’’

