ICC Awards: स्मृति मंधाना आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए हुईं नामित

Highlights 2024 में, स्मृति मंधाना ने 96.99 की स्ट्राइक रेट से 743 रन बनाए खिलाड़ी ने अपनी ऑलराउंड क्षमता का प्रदर्शन करते हुए एक विकेट भी लिया उनके अलावा इस रेस में लौरा वोल्वार्ड्ट, चमारी अथापथु और एनाबेल सदरलैंड शामिल

ICC Women's ODI Cricketer of the Year: 2024 के लिए ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकितों की एक मजबूत सूची है, जिसमें भारत, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका की शीर्ष क्रम की बल्लेबाजों के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया की एक बहुमुखी ऑलराउंडर भी शामिल हैं। इनमें भारत की स्मृति मंधाना भी शामिल हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक बेहतरीन साल बिताया है।

2024 में, स्मृति मंधाना ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए 12 पारियों में 61.91 की शानदार औसत और 96.99 की स्ट्राइक रेट से 743 रन बनाए। बाएं हाथ की इस खिलाड़ी ने अपनी ऑलराउंड क्षमता का प्रदर्शन करते हुए एक विकेट भी लिया।

जून में बेंगलुरू में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार दो शतकों के साथ मंधाना के इस साल ने गति पकड़ी। इसके बाद उन्होंने दो और शतक लगाए, जिसमें ICC महिला T20 विश्व कप के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की घरेलू श्रृंखला के दौरान एक शतक भी शामिल था।

उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला के अंतिम मैच में शतक के साथ साल का शानदार अंत किया, भले ही भारत 3-0 से श्रृंखला हार गया। मंधाना का बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन जून में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की घरेलू श्रृंखला के दूसरे मैच में देखने को मिला।

उन्होंने सिर्फ़ 120 गेंदों पर 18 चौकों और दो छक्कों की मदद से 136 रन की शानदार पारी खेली, जिससे भारत ने 325/3 का स्कोर बनाया। बाद में, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की कप्तान सुने लुस का महत्वपूर्ण विकेट लिया, जिससे भारत को चार विकेट से जीत हासिल करने में मदद मिली।

