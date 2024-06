Smriti Mandhana IND-W vs SA-W Second ODI: रन मशीन मंधाना, घरेलू मैदान पर लगातार दूसरा शतक, अफ्रीकी बॉलर को खूब पीटा, बेंगलुरु में चौके और छक्के की बारिश

Highlights Smriti Mandhana IND-W vs SA-W Second ODI Live Score: शानदार पारी खेलकर अपना नंबर एक स्थान फिर हासिल किया। Smriti Mandhana IND-W vs SA-W Second ODI Live Score: पहले मैच में 117 रन की मैच विजयी पारी खेली थी। Smriti Mandhana IND-W vs SA-W Second ODI Live Score: दक्षिण अफ्रीका पर भारत की 143 रन की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

Smriti Mandhana IND-W vs SA-W Second ODI Live Score: भारत की उपकप्तान और सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने कमाल कर दिया। घरेलू मैदान बेंदलुरु में चौके और छक्के की बारिश कर दी। 103 गेंद में लगातार दूसरा शतक बनाया। 12 चौके और एख छक्का लगा चुकी है। पहले वनडे में 127 गेंद में 117 रन की पारी खेली थी। दूसरे मैच में 103 गेंद में 100 रन पूरे किए। मंधाना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की नवीनतम महिला एकदिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में दो पायदान ऊपर तीसरे स्थान पर पहुंच गईं।

1⃣1⃣7⃣ in the First ODI 👏 👏



5⃣0⃣ up & going strong in the Second ODI 👍 👍@mandhana_smriti continues her impressive form as #TeamIndia bring up their 100. 👌 👌



Follow The Match ▶️ https://t.co/j8UQuA53sk#INDvSA | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/yvf7Xczf4b — BCCI Women (@BCCIWomen) June 19, 2024

2⃣nd successive 💯 of the Series

7⃣th overall 💯 in ODIs



Smriti Mandhana continues to weave her magic 🪄



What a well-paced knock this is from the #TeamIndia vice-captain! 🙌 🙌



Follow The Match ▶️ https://t.co/j8UQuA5BhS#INDvSA | @mandhana_smriti | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/ktCxfh6aK4 — BCCI Women (@BCCIWomen) June 19, 2024

तीन मैचों की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका पर भारत की 143 रन की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। मंधना के 715 अंक हैं और वह श्रीलंका की चामरी अटापट्टू से पीछे हैं, जिन्होंने इंग्लैंड की नताली स्काइवर-ब्रंट को अपनी नंबर एक रैंकिंग गंवा दी थी। इंग्लैंड की ऑलराउंडर स्काइवर-ब्रंट ने पिछले महीने पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 124 रन की शानदार पारी खेलकर अपना नंबर एक स्थान फिर हासिल किया।

भारत की सीनियर ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा तीन पायदान ऊपर चढ़कर 20वें स्थान पर पहुंच गई है जबकि पूजा वस्त्राकर तीन पायदान ऊपर 38वें स्थान पर हैं। ऑलराउंडरों की सूची में वस्त्राकर ने सबसे लंबी छलांग लगाई है। यह 24 वर्षीय खिलाड़ी चार पायदान ऊपर चढ़कर 18वें स्थान पर है।

दक्षिण अफ्रीका की अनुभवी खिलाड़ी मारिजाने कैप एकदिवसीय ऑलराउंडर की रैंकिंग में नंबर एक पर बनी हुई हैं। एकदिवसीय गेंदबाजी सूची में दीप्ति ने श्रृंखला के पहले मैच में 10 रन पर दो विकेट चटकाकर एक स्थान का सुधार करते हुए चौथा स्थान हासिल किया। इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन ने शीर्ष पर अपनी मजबूत बढ़त बनाए रखी है।