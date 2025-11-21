Highlights Smriti Mandhana Haldi Video: स्मृति मंधाना की शादी की रस्में शुरू, शेफाली-जेमिमा का डांस, देखें वीडियो

Smriti Mandhana Haldi Video: भारतीय महिला टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल संग शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। शादी की रस्में शुरू हो गई है और सोशल मीडिया पर हल्दी के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। जिसमें भारतीय महिला टीम की कई खिलाड़ी जमकर डांस करती नजर आ रही हैं, आपको बता दें पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधना को विश्व कप के फाइनल के वेन्यू डीवाई पाटिल स्टेडियम में प्रपोज किया था। वायरल वीडियो में पलाश स्मृति को आँखों पर पट्टी बांधकर स्टेडियम की पिच पर ले जाते हैं और उन्हें प्रपोज करते हैं, आपको बता दें दोनों महाराष्ट्र के सांगली गांव में सात फेरे लेंगे।