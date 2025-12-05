स्मृति मंधाना ने शादी टलने पर तोड़ी चुप्पी, उनके हाथों में नहीं दिखी सगाई की अंगूठी

मुंबई: इंडियन क्रिकेटरस्मृति मंधाना ने 23 नवंबर को म्यूज़िक कंपोज़र पलाश मुच्छल के साथ अपनी शादी पोस्टपोन होने के बाद पहली बार इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। मंधाना के पिता श्रीनिवास के बीमार पड़ने और सांगली के एक हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद सेरेमनी कैंसिल करनी पड़ी थी। एक दिन बाद, पलाश भी बीमार पड़ गए और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। 

दोनों को अब डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन किसी भी परिवार ने शादी की नई तारीख अनाउंस नहीं की है। मंधाना का नया पोस्ट एक लीडिंग टूथपेस्ट ब्रांड के साथ पेड पार्टनरशिप थी। लेकिन प्रोडक्ट के बजाय, कुछ और था जिसने लोगों का ध्यान खींचा: उनकी गायब सगाई की अंगूठी। 


फैंस का रिएक्शन

रील के अपलोड होते ही, फैंस ने चिंता से भरे कमेंट्स की बाढ़ ला दी। एक फैन ने लिखा, “ओमगग मेरी स्मृति, उम्मीद है तुम ठीक हो दीदी!” दूसरे ने कहा, “इस मुस्कान के पीछे बहुत सारा दुख और दर्द छुपा है…”

इसमें लिखा था, “ऐसा क्यों लग रहा है कि वह उदास है… उसकी आवाज़ और आँखें उदास लग रही हैं, और उसने अपनी सगाई की अंगूठी नहीं पहनी है। “क्या तुम लोगों ने ध्यान दिया कि उसकी आवाज़ अलग लग रही है? उसकी आँखें दर्द बयां कर रही हैं।”

इसमें आगे लिखा गया, कुछ फैंस ने उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश की:
“तुम आग हो, तुम कमाल हो लड़की, कमाल कर दो! अंगूठी का गायब होना सबसे बड़ी चर्चा का विषय था, कई लोग सवाल कर रहे थे कि क्या ऐड सगाई से पहले शूट किया गया था या कुछ बदल गया था।

शादी के पोस्ट हटाए, अटकलें बढ़ीं

इस उत्सुकता को और बढ़ाते हुए, मंधाना ने अपने सोशल मीडिया से शादी से जुड़े सभी पोस्ट हटा दिए हैं। इस कदम से ऑनलाइन अटकलों को हवा मिली है, भले ही दोनों परिवारों में से किसी ने भी कपल के बीच किसी परेशानी का सुझाव नहीं दिया है। परिवार के सदस्यों ने बार-बार साफ किया है कि शादी को पोस्टपोन करने का फैसला सिर्फ अचानक हेल्थ इमरजेंसी की वजह से हुआ था। 

पलाश की माँ, अमिता ने कहा कि शादी के दिन जो हुआ उससे स्मृति और पलाश दोनों दुखी हैं। उन्होंने शादी पूरी होने के बाद स्मृति के लिए एक खास वेलकम भी तैयार किया था। इस रुकावट के बावजूद, उन्होंने भरोसा जताया: “सब ठीक हो जाएगा, शादी बहुत जल्दी होगी।”

“दोनों परिवारों के लिए मुश्किल समय”

फिल्मफेयर से बातचीत में, पलक ने इस घटना से हुए इमोशनल असर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि परिवार बहुत मुश्किल समय से गुज़रे हैं और इस दौरान उन्होंने पॉजिटिविटी पर फोकस करने का फैसला किया। उन्होंने यह भी माना कि लोगों की इसमें बहुत दिलचस्पी है, लेकिन लोगों से हालात की सेंसिटिविटी को समझने की अपील की।

मंधना का छोटा ब्रांड पोस्ट, जो एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए था, अचानक लोगों की भावनाओं का एक ज़रिया बन गया। गायब अंगूठी, उनके एक्सप्रेशन और रील की टाइमिंग बातचीत का मुद्दा बन गए, जिससे यह पता चला कि जब सेलिब्रिटीज़ पर्सनल उथल-पुथल का सामना करते हैं तो फैंस अक्सर छोटी-छोटी बातों को कितनी गहराई से समझ लेते हैं।

फिलहाल, दोनों परिवारों का कहना है कि शादी जल्द ही होगी। तब तक, मंधाना की इंस्टाग्राम पर वापसी ने उनके बारे में बातचीत को और तेज़ कर दिया है और दिखाया है कि उनके फैंस कितनी करीब से देख रहे हैं, प्यार और चिंता दोनों बराबर हिस्सों में।

