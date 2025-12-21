स्मृति मंधाना श्रीलंका के खिलाफ पहले T20I में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल करने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी

विशाखापत्तनम: स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना T20I क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गई हैं। 29 साल की यह खिलाड़ी इस ऐतिहासिक मुकाम से 18 रन दूर थीं, जिसे उन्होंने आखिरकार विशाखापत्तनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ पहले T20I मैच में हासिल कर लिया। सिर्फ 122 रनों का पीछा करते हुए, इस बाएं हाथ की बल्लेबाज ने अच्छी शुरुआत की और मैच के पांचवें ओवर में चौका लगाकर यह मुकाम हासिल किया।

इस बीच, मंधाना T20I में महिला क्रिकेटर द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स इस फॉर्मेट में 4716 रनों के साथ लिस्ट में टॉप पर हैं। अब, यह देखते हुए कि मंधाना के पास काफी समय है, उम्मीद है कि वह जल्द ही बेट्स को पीछे छोड़कर यह प्रतिष्ठित स्थान हासिल कर लेंगी।

महिला T20I में सबसे ज़्यादा रन

सूज़ी बेट्स - 4716 रन

स्मृति मंधाना - 4000* रन

हरमनप्रीत कौर - 3654 रन

चमारी अथापथु - 3473 रन

सोफी डिवाइन - 3431 रन

दूसरी ओर, पहले T20I में शैफाली वर्मा बीच में अपनी पकड़ बनाने में नाकाम रहीं। इस युवा खिलाड़ी ने पांच गेंदों पर 9 रन बनाए, इससे पहले कि काव्या कविंदी ने खेल के दूसरे ओवर में उन्हें आउट कर दिया।

पहली पारी में क्या हुआ?

पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला करते हुए, भारत ने पहली पारी में श्रीलंका पर दबदबा बनाया। बीच में भारत द्वारा कई कैच छोड़ने के बावजूद, मेहमान टीम को स्ट्राइक रोटेट करने या बाउंड्री लगाने में काफी संघर्ष करना पड़ा। इस बीच, डेब्यू करने वाली वैष्णवी शर्मा के लिए बीच में यह एक यादगार समय रहा, उन्होंने अपने चार ओवरों में सिर्फ 16 रन दिए।

क्रांति गौड़, दीप्ति शर्मा और श्री चरणी ने एक-एक विकेट लिया, जिससे श्रीलंका सिर्फ़ 121 रन ही बना पाई। चमारी अटापट्टू की कप्तानी वाली टीम पिच पर कभी भी कंट्रोल में नहीं दिखी, जबकि पिच ज़्यादा खराब नहीं लग रही थी। पिच थोड़ी धीमी थी, लेकिन कम से कम 160 रन तो बन सकते थे। इसलिए, श्रीलंका शायद अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस से निराश होगी।