SLW vs SAW: आईसीसी महिला विश्वकप में श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर सेमीफाइनल के करीब पहुंचा दक्षिण अफ्रीका

Women’s World Cup 2025: दक्षिण अफ्रीका ने महिला विश्व कप में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए शुक्रवार को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका को 31 गेंद शेष रहते 10 विकेट से हरा दिया। बारिश से प्रभावित एक अन्य मुकाबले में, प्रोटियाज़ ने टूर्नामेंट की खराब शुरुआत के बाद लगातार चौथी जीत दर्ज की, जहाँ वे इंग्लैंड से 10 विकेट से हारकर सिर्फ़ 69 रन पर आउट हो गए थे।

दक्षिण अफ्रीका इस जीत के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाने की अपनी संभावनाएँ मज़बूत कर ली हैं। वहीं श्रीलंका के लिए, इस हार के साथ, वे प्रतियोगिता में जीत से वंचित रह गए हैं, और सेमीफाइनल की उम्मीदों को ज़िंदा रखने के लिए उन्हें अपने बाकी बचे दोनों मैच जीतने होंगे।

इस मैच का पूर्वानुमान हमेशा से ही संदिग्ध था, लेकिन श्रीलंका ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने पावरप्ले में दो विकेट गंवा दिए और 12वें ओवर की समाप्ति पर जब आसमान खुला, तब उनका स्कोर 46/2 था। पाँच घंटे तक खेल नहीं हो सका, लेकिन 20 ओवर के मैच के शुरू होने से ठीक पहले बारिश थम गई।

श्रीलंका को अपने शेष आठ ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ी और उन्होंने 59 रन जोड़कर 105/7 का स्कोर बनाया। दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्ररक्षकों को फिसलन भरी गेंद से निपटने में दिक्कत हुई, लेकिन उनके सलामी बल्लेबाज़ 121 रनों के संशोधित लक्ष्य का सामना करने में खुश थे।

कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट शुरू से ही आक्रामक रहीं और उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनकी टीम हमेशा गति से आगे रहे। ब्रिटिश खिलाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उन्होंने भी अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाया। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने अपने अर्धशतक पूरे किए और प्रोटियाज़ ने 31 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया।