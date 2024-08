SL vs IND 3rd ODI: 11 साल बाद सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी, पहले विकेट के लिए 89 रन जोड़े, 2013 में थरंगा और जयवर्धने ने 213 रन...

Highlights SL vs IND live score, 3rd ODI: पहले विकेट के लिए 89 रन की साझेदारी की। SL vs IND live score, 3rd ODI: ऋषभ पंत और रियान पराग को टीम में शामिल किया है। SL vs IND live score, 3rd ODI: रियान पराग का वनडे में यह पदार्पण मैच है।

SL vs IND live score, 3rd ODI: श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने भारत के खिलाफ तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बुधवार को यहां टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत ने केएल राहुल और अर्शदीप सिंह की जगह ऋषभ पंत और रियान पराग को टीम में शामिल किया है। पराग का वनडे में यह पदार्पण मैच है। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से पीछे है। भारत और श्रीलंका के बीच पहला मैच टाई हो गया और दूसरा मैच श्रीलंका ने जीता था। इस बीच श्रीलंका के ओपनर ने कमाल कर दिया और पहले विकेट के लिए 89 रन की साझेदारी की।

Ranjan Madugalle becomes the first match referee to officiate 400 ODIs 🤩#SLvIND | 📸: @OfficialSLCpic.twitter.com/8QQvfvAwXf — ICC (@ICC) August 7, 2024

3RD ODI. WICKET! 19.5: Pathum Nissanka 45(65) ct Rishabh Pant b Axar Patel, Sri Lanka 89/1 https://t.co/Lu9YkAmnek#SLvIND#3rdODI — BCCI (@BCCI) August 7, 2024

🎉 Congratulations to Mr. Ranjan Madugalle on his 4️⃣0️⃣0️⃣th ODI as a match referee! 🎉



On behalf of the @ICC , Sri Lanka Cricket CEO Ashley de Silva presented a plaque to commemorate this incredible milestone. pic.twitter.com/S5liFJJ4ES — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) August 7, 2024

31 पारी के बाद ऐसी साझेदारी देखने को मिली। 11 साल के बाद श्रीलंका ने रिकॉर्ड बनाया। जुलाई 2013 में किंग्स्टन में उपुल थरंगा और महेला जयवर्धने की 213 रनों की साझेदारी के बाद वनडे में भारत के खिलाफ श्रीलंका के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है। भारतीय बॉलर विकेट के लिए तरस गए। अक्षर पटेल ने आर पंत के हाथों कैच आउट कराकर साझेदारी तोड़ी। पी निशाका ने 45 रन की पारी खेली।

The battle for the top spot is on 🔥



Three India stars are within sight of Babar Azam in the ICC Men's ODI Batters Rankings 👇 https://t.co/vdeiut4moG — ICC (@ICC) August 7, 2024

Charith Asalanka makes it a hat-trick! 🎩

He wins the toss for the third time in a row and elects to bat first in the 3rd ODI. 🏏 Let's go, Lions! #SLvIND 🇱🇰 🇮🇳 pic.twitter.com/NFO0LQBttT — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) August 7, 2024