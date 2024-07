SL vs IND, 1st T20I live update: दो युवा कप्तान, एक ने 26 गेंद खेल 58 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और दूसरा 2 गेंद और 0 पर आउट

Highlights SL vs IND, 1st T20I live update: सनथ जयसूर्या को अंतरिम कोच बनाया गया है। SL vs IND, 1st T20I live update: चैंपियन टीम के हिस्सा रहे गौतम गंभीर ने कोचिंग भी डेब्यू किया। SL vs IND, 1st T20I live update: दो पूर्व विश्व चैंपियन खिलाड़ी बतौर कोच में भी डेब्यू किया।

SL vs IND, 1st T20I live update: आईसीसी टी20 विश्व चैंपियन भारत और श्रीलंका के बीच पहला मैत खेला गया। ये मैच कई मामलों में यादगार हो गया। रोहित शर्मा के टी20 से संन्यास लेने के बाद पहली बार सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी की। दूसरी ओर श्रीलंकाई कप्तान चरिथ असालंका ने भी कप्तानी की शुरुआत की! इसके साथ ही दो पूर्व विश्व चैंपियन खिलाड़ी बतौर कोच में भी डेब्यू किया। 2007 टी20 और 2011 वनडे चैंपियन टीम के हिस्सा रहे गौतम गंभीर ने कोचिंग भी डेब्यू किया। दूसरी ओर 1996 विश्व विजेता टीम के ओपनर सनथ जयसूर्या ने भी अंतरिम कोच के रूप में पर्दापण किया।

New skipper Suryakumar Yadav and recently appointed head coach Gautam Gambhir share a special equation 🙌#SLvINDhttps://t.co/uAfaSXWgbK — ICC (@ICC) July 26, 2024

A new chapter begins for Gautam Gambhir and India 📖#SLvINDpic.twitter.com/857B6s7rps — ICC (@ICC) July 27, 2024

For leading from the front with the bat, #TeamIndia Captain Suryakumar Yadav becomes the Player of the Match 🏆👏



Scorecard ▶️ #SLvIND | @surya_14kumar — BCCI (@BCCI) July 27, 2024

A 43-run victory in the first T20I! 🙌#TeamIndia take a 1-0 lead in the series 👏👏



Scorecard ▶️ #SLvIND — BCCI (@BCCI) July 27, 2024

भारतीय टीम ने कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कमाल का प्रदर्शन किया। कप्तानी का असर नहीं हुआ और बेबाक होकर बल्लेबाजी की। बतौर कप्तान 22 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान कुल 26 गेंद में 58 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। दूसरी और चरिथ असालंका को हार से साथ बल्ले से फेल हुए और 2 गेंद में 0 पर आउट हुए। 2 कप्तान की यहीं कहानी है।

India take a 1-0 lead in the series with a clinical victory 🙌#SLvIND: https://t.co/CPxoJ8LlRJpic.twitter.com/VuCtkyv4XB — ICC (@ICC) July 27, 2024

The white-ball series against India kicks off TODAY! Let's get behind our Lions and show our unwavering support. #SLvINDpic.twitter.com/y3KhdV4PtU — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) July 27, 2024

