SL vs HK, Asia Cup 2025: पथुम निसांका की अर्धशतकीय पारी से श्रीलंका ने हांगकांग को 4 विकेट से हराया

निसांका की पारी (44 गेंदों पर 68 रन) ने समय पर तेज़ी दिखाई और उन्होंने तीसरे विकेट के लिए कुसल परेरा (20) के साथ 57 रनों की साझेदारी की, जिससे श्रीलंका सुपर 4 में जगह बनाने के और करीब पहुँच गया।

September 16, 2025

Sri Lanka vs Hong Kong, Asia Cup 2025: पथुम निसांका ने शानदार अर्धशतक लगाया, लेकिन श्रीलंका को सोमवार को एशिया कप के ग्रुप बी मैच में हांगकांग पर चार विकेट से शानदार जीत हासिल करने से पहले चुनौतियों का सामना करना पड़ा। निसांका की पारी (44 गेंदों पर 68 रन) ने समय पर तेज़ी दिखाई और उन्होंने तीसरे विकेट के लिए कुसल परेरा (20) के साथ 57 रनों की साझेदारी की, जिससे श्रीलंका सुपर 4 में जगह बनाने के और करीब पहुँच गया।

धीमी पिच पर, श्रीलंका ने 150 रनों के लक्ष्य का पीछा सावधानी से शुरू किया, लेकिन 10 ओवर के बाद तेज़ी पकड़ते हुए 18.5 ओवर में छह विकेट पर 153 रन बनाकर आउट हो गया। पहले 10 ओवरों में 65 रन पर कुसल मेंडिस और कामिल मिशारा के विकेट गंवाने के बाद, श्रीलंका ने निसांका के ज़रिए लय हासिल की, जिन्हें इस पारी में दो बार - 40 और 60 रन पर - हॉन्ग कॉन्ग के तेज़ गेंदबाज़ों ने कैच आउट किया।

निसांका ने इन मौकों का फ़ायदा उठाया और अपनी ताकत से ज़्यादा सोच-समझकर रन बनाए। उन्होंने अपने बड़े शॉट ज़्यादातर स्क्वेयर लेग क्षेत्र में लगाए, जहाँ बाउंड्री अपेक्षाकृत छोटी थी, जिसका एक उदाहरण मध्यम गति के गेंदबाज़ ऐज़ाज़ खान की गेंद पर लगाया गया स्वीप छक्का था।

10 ओवर में 65 रन बनाने के बाद, श्रीलंका ने अगले तीन ओवरों में 42 रन जोड़े, क्योंकि निसांका और परेरा ने रन बनाने का मौका पा लिया। हालाँकि, हांगकांग ने आठ रन के अंदर निसांका, परेरा, कामिंडु मेंडिस और कप्तान चरिथ असलांका के विकेट झटककर श्रीलंका की बढ़त को बाधित कर दिया, जिससे उनका स्कोर दो विकेट पर 119 रन से छह विकेट पर 127 रन हो गया।

श्रीलंका ने शेष 23 रन बनाकर महाद्वीपीय प्रतियोगिता में अपनी सुपर 4 की उम्मीदें बरकरार रखीं, जिसमें वानिंदु हसरंगा ने 9 गेंदों में नाबाद 20 रन बनाए। इससे पहले, अनुभवी निजाकत खान ने शानदार अर्धशतक बनाया और अंशुमान रथ ने समझदारी भरी पारी खेलकर उनका साथ दिया, जिससे हांगकांग ने चार विकेट पर 149 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया।

बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद, हांगकांग की पारी की सबसे खास बात रथ (46 गेंदों पर 48 रन) और निजाकत (38 गेंदों पर नाबाद 52 रन) के बीच तीसरे विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी रही। इस जोड़ी ने मैदान के चारों ओर कुछ सटीक शॉट खेले, और अनुभवी श्रीलंकाई गेंदबाजों के आगे कभी नहीं टिक पाए।

रथ को स्क्वायर के दोनों ओर खेलना पसंद था, और स्पिनर असलांका की गेंद पर उनका इनसाइड-आउट कवर ड्राइव कमाल का था। इस बीच, निज़ाकत, जो एशिया कप के टी20 संस्करण में अर्धशतक बनाने वाले हांगकांग के दूसरे बल्लेबाज़ बने, ने विकेट के सामने वी (V) पोज़िशन को प्राथमिकता दी और लेग स्पिनर हसरंगा की गेंद पर लॉन्ग-ऑन पर दो चौके और एक छक्का जमाया।

इस शक्तिशाली दाएँ हाथ के बल्लेबाज़ को किस्मत का भी साथ मिला जब 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर तेज़ गेंदबाज़ थिलन तुषारा की गेंद पर डाइव लगाते हुए स्टंपर कुसल मेंडिस ने उनका कैच छोड़ दिया, जब वे 33 रन पर थे।

उसी ओवर की पाँचवीं गेंद पर, शॉर्ट थर्ड मैन क्षेत्ररक्षक ने एक शानदार कैच लपका, लेकिन तुषारा ने ओवरस्टेप करके हांगकांग के बल्लेबाज़ को बचा लिया। हालाँकि, रथ जल्द ही तेज़ गेंदबाज़ दुष्मंथा चमीरा (2/29) की गेंद पर डीप में कामिंदु को आसान कैच दे बैठे।

अपेक्षाकृत नीरस अंत के बावजूद, हांगकांग ने मज़बूत शुरुआत की और पहले चार ओवरों में ज़ीशान अली (17 गेंदों पर 23 रन) की तेज़ बल्लेबाज़ी की बदौलत 38 रन बनाए। इसके बाद चमीरा ने रन गति रोकने के लिए उन्हें कुसल मेंडिस के हाथों कैच करा दिया और हसरंगा ने जल्द ही बाबर हयात को आउट करके टीम को एक और झटका दिया।

