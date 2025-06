SL vs BAN: श्रीलंकाई ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज को उनके अंतिम टेस्ट से पहले मैदान पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर | VIDEO

SL vs BAN: अनुभवी श्रीलंकाई क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज को उनके अंतिम टेस्ट मैच से पहले मैदान में प्रवेश करते ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें कुछ लोगों ने मैथ्यूज के शानदार टेस्ट करियर को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने बल्ले उठाए। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक तस्वीर भी खिंचवाई।

पूर्व श्रीलंकाई कप्तान बांग्लादेश के खिलाफ गॉल में 17 जून, मंगलवार से शुरू होने वाले पहले टेस्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय रेड-बॉल क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। 2009 में अपना पहला टेस्ट मैच खेलने वाले इस ऑलराउंडर ने इस प्रारूप में अपने प्रदर्शनों की संख्या 119 तक पहुंचा दी है। इस अनुभवी खिलाड़ी ने 2014 से 2017 के बीच 34 टेस्ट मैचों में श्रीलंका का नेतृत्व किया।

A guard of honour at Galle for Angelo Mathews, who bids adieu to the longest format with his 119th and final Test.#SLvBANpic.twitter.com/ZdTJkNfznf