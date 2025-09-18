SL vs AFG: एशिया कप में मोहम्मद नबी का आखिरी ओवर में बरपा कहर, जड़ दिए 5 छक्के, 20 गेंद में जड़ी फिफ्टी

SL vs AFG, Asia Cup 2025:मोहम्मद नबी ने गुरुवार को अबू धाबी में चल रहे एशिया कप 2025 के ग्रुप बी मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ एक ओवर में पांच छक्के लगाकर अफगानिस्तान के किसी बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। नबी फिलहाल अपने हमवतन अजमतुल्लाह उमरजई के बराबर पहुंच गए हैं, दोनों बल्लेबाजों ने 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। दिलचस्प बात यह है कि उमरजई और नबी दोनों ने ही मौजूदा टूर्नामेंट में यह उपलब्धि हासिल की।

पहले बल्लेबाजी करते हुए, अफगानिस्तान कभी भी बड़ा स्कोर बनाने की उम्मीद नहीं कर रहा था क्योंकि श्रीलंकाई गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर रन बनाए, यह मैच ग्रुप बी से सुपर 4 चरण में शीर्ष दो टीमों का निर्धारण करने वाला था। अफगानिस्तान 17.1 ओवर में 114/7 के स्कोर पर लड़खड़ा रहा था जब राशिद खान 24 रन बनाकर आउट हो गए।

इसके बाद जो हुआ वो किसी कहर से कम नहीं था क्योंकि नबी ने आखिरी ओवर की पहली पाँच गेंदों पर डुनिथ वेल्लालागे की पाँच छक्के जड़कर अफ़ग़ानिस्तान को 20 ओवरों में 169/8 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचाया। आखिरी ओवर में एक नो बॉल और एक रन सहित 32 रन बने। नबी आखिरकार आखिरी गेंद पर 22 गेंदों में 60 रन बनाकर रन आउट हो गए।