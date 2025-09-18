SL vs AFG: अफगानिस्तान एशिया कप से बाहर, बांग्लादेश सुपर 4 में, श्रीलंका ने 6 विकेट से जीता मैच

By रुस्तम राणा | Updated: September 19, 2025 00:02 IST2025-09-18T23:57:23+5:302025-09-19T00:02:07+5:30

SL vs AFG, Asia Cup 2025: श्रीलंका ने गुरुवार को अफगानिस्तान पर 6 विकेट से जीत दर्ज कर एशिया कप के सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है। जबकि अफगानिस्तान को इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। कुसल मेंडिस ने 74*(52 गेंद) रन की मैच विजयी पारी खेली। ग्रुप बी से अब श्रीलंका और बांग्लादेश सुपर 4 में पहुँचे हैं। जबकि ग्रुप ए से भारत-पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया है। 170 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को एक बहुत ही सोची-समझी रणनीति के साथ पीछा किया गया, जिसमें अधिक अनुभवी और बेहतर क्रिकेट की समझ रखने वाली टीम ने एक उत्साही चुनौती पेश करने वाले को मात दे दी। 

श्रीलंका ने पथुम निसांका (6 रन) का विकेट जल्दी गंवा दिया और कामिल मिशारा (4 रन) भी सस्ते में आउट हो गए। हालांकि, कुसल मेंडिस ने खुद जिम्मेदारी संभाली और मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी की। कुसल परेरा (28 रन), असलांका (17 रन) और कामिंडु मेंडिस (26 रन नाबाद) ने उपयोगी कैमियो किए और अफगान गेंदबाजों पर हमला बोला, जिससे कुसल मेंडिस को उनके इर्द-गिर्द पारी बनाने का मौका मिला। 

श्रीलंकाई सलामी बल्लेबाज ने 74 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। अफगानिस्तान के पास मौके थे, लेकिन उन्होंने गेंद के साथ अनुशासन की कमी दिखाई और क्षेत्ररक्षण भी थोड़ा खराब रहा, जिसका उन्हें भारी खामियाजा भुगतना पड़ा।

टॅग्स :Asia CupSri Lanka Cricket TeamAfghanistan Cricket Teamएशिया कपश्रीलंका क्रिकेट टीमअफगानिस्तान क्रिकेट टीम