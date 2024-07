VIDEO: छक्के पे छक्के, सिकंदर रजा ने टीम इंडिया को कूटा, 46 रनों की तूफानी पारी...

Highlights Zimbabwe scored 152 runs in 20 overs: Sikandar Raza Scored 46 Runs in 28 balls:

Sikandar Raza Scored 46 Runs in 28 balls: भारत बनाम जिम्बाब्वे के बीच आज चौथा टी20 मैच खेला जा रहा है, टीम इंडिया 2-1 से सीरीज में आगे है, आज टीम इंडिया के कप्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, वहीं शुभमन के लिए आज गेंदबाजी महंगी साबित हुई है, जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने आज टीम इंडिया के खिलाफ शानदार पारी खेली है।

आखरी ओवरों में कप्तान सिकंदर रजा ने भारतीय गेंदबाजों को जमकर कूटा है, टीम इंडिया के गेंदबाज आज गेंद से ज्यादा कुछ कमाल नहीं दिखा पाए हैं, वहीं फील्डिंग के मामले में भी कई ऐसे मौके आए जब टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने निराश किया।

जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने 28 गेंदे खेली जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 2 चौके लगाए और 46 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं तड़िवनाशे मारुमानी ने 31 गेंदों में 32 रन बनाए, वेस्ले मधेवीरे ने 24 गेंदों में 25 रन बनाये, डिओन मेयर्स सिर्फ 13 गेंद खेलकर 12 रन ही बना सके, वहीं जिम्बाब्वे ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 152 रन बनाए हैं।

