दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज़ में धमाका मचाने को तैयार शुभमन गिल, टीम में चुना जाना तय

नई दिल्ली:शुभमन गिल में सुधार के संकेत दिख रहे हैं और उम्मीद है कि वे जल्द ही मैदान पर लौटेंगे, शायद 9 दिसंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाली पांच मैचों की T20I सीरीज़ के लिए। भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान, जो अभी बेंगलुरु में सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) में रिहैब कर रहे हैं, माना जा रहा है कि उन्होंने अपनी फिटनेस प्रोग्रेस से CoE मैनेजर्स को इम्प्रेस किया है, और संभावना है कि उन्हें जल्द ही ऑल-क्लियर मिल जाएगा।

उन्होंने पिछले कुछ दिनों में बिना किसी परेशानी के काफी देर तक बैटिंग की। ऐसा समझा जाता है कि सिलेक्टर्स न केवल यह जानना चाहते हैं कि वह बैटिंग कर सकते हैं या नहीं, बल्कि यह भी कि क्या वह फील्डिंग कर सकते हैं। संकेत यह है कि गिल, जो अभी भी CoE में हैं, ने दोनों बॉक्स पर टिक किया है।

पांच मैचों की सीरीज़ के लिए टीम की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन गिल - जो गर्दन में ऐंठन की वजह से ईडन टेस्ट के दूसरे दिन से बाहर हैं - के टीम में शामिल होने की उम्मीद है। उनका वापसी का मैच कौन सा होगा, यह साफ़ नहीं है, लेकिन सीरीज़ में उनके खेलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, खासकर इसलिए क्योंकि टीम के वाइस-कैप्टन अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं।

टीम की घोषणा शायद एक-दो दिन में हो सकती है, अगर बुधवार (3 दिसंबर) को नहीं तो। गिल 7 दिसंबर को भुवनेश्वर में ग्रुप से जुड़ेंगे और अगर वह कटक में पहला मैच नहीं खेल पाते हैं, तो भी उन्हें बाकी मैचों के लिए जगह मिलनी चाहिए, जो 11 दिसंबर (न्यू चंडीगढ़), 14 दिसंबर (धर्मशाला), 17 दिसंबर (लखनऊ) और 19 दिसंबर (अहमदाबाद) को होने हैं।