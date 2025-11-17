Shubman Gill Injury Update: भारतीय कप्तान को मिली अस्पताल से छुट्टी, फिलहाल गुवाहाटी टेस्ट में खेलना संदिग्ध

Shubman Gill Injury Update: ईडन गार्डन्स में मिली हार के बाद भारतीय टीम के प्रदर्शन में लगातार सुधार हो रहा है और शुभमन गिल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। भारतीय कप्तान ने रविवार को भारत की 30 रनों की हार से पहले सिर्फ़ तीन गेंदें ही खेली थीं कि गर्दन में ऐंठन के कारण उन्हें मैच से बाहर होना पड़ा। 26 वर्षीय शुभमन गिल अभी पूरी तरह से फिट नहीं हैं और शनिवार से शुरू हो रहे गुवाहाटी टेस्ट में उनका खेलना संदिग्ध है।

ईडन गार्डन्स में दूसरे दिन गिल को अस्पताल ले जाया गया। बीसीसीआई ने तीसरे दिन पुष्टि की कि वह आगे टेस्ट में नहीं खेलेंगे। जैसा कि पहले बताया गया था, चोट की नाजुक स्थिति को देखते हुए एहतियात के तौर पर भारतीय कप्तान आईसीयू में भर्ती हैं।

ईएसपीएन क्रिकइन्फो के अनुसार, गिल मंगलवार को ईडन गार्डन्स में प्रशिक्षण सत्र में हिस्सा नहीं लेंगे। टेस्ट मैच में करारी हार के बाद, भारतीय टीम बुधवार को गुवाहाटी रवाना होने से पहले कोलकाता में नेट सत्र में हिस्सा लेगी।

गर्दन में दर्द से पीड़ित यात्रियों के लिए हवाई यात्रा की सलाह नहीं दी जाती है, इसलिए गिल के टीम के साथ यात्रा करने की संभावना कम है। अगर भारतीय कप्तान को गुवाहाटी टेस्ट के लिए चुना जाता है, तो उनके कोलकाता से गुवाहाटी तक सड़क मार्ग से यात्रा करने की संभावना है।

GOOD NEWS FOR INDIA 🚨



Captain Shubman Gill has been discharged from the Hospital. #ShubmanGillpic.twitter.com/OhrvQVWYp2 — 𝔸ℝ𝕀𝔽 SRK (@Arif011111) November 16, 2025

गिल पिछले साल गर्दन में ऐंठन के कारण न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच भी नहीं खेल पाए थे। 26 वर्षीय शुभमन गिल की चोट ऐसे समय में आई है जब उनके कार्यभार पर सवाल उठ रहे हैं। आईपीएल 2025 की शुरुआत से शुभमन ने सभी उपलब्ध प्रारूपों में हर मैच खेला है। उन्होंने भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका सीरीज़ शुरू होने से चार दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मैच खेला था।

अगर वह नहीं खेल पाते हैं, तो भारत की टीम में साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल मौजूद हैं। हालाँकि, इससे भारतीय टीम में बाएँ हाथ के बल्लेबाज़ों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि केएल राहुल और ध्रुव जुरेल शीर्ष क्रम में केवल दाएँ हाथ के बल्लेबाज़ हैं। भारत के बाएँ हाथ के बल्लेबाज़ों ने साइमन हार्मर के खिलाफ़ एक यादगार दिन बिताया, जिन्होंने अपने 8 विकेटों में से 6 बाएँ हाथ के बल्लेबाज़ों के नाम किए।