Highlights VIDEO: महाकाल के दरबार पहुंचे शिखर धवन, भगवा वस्त्र पहनकर आरती में हुए शामिल, देखें वीडियो

Shikhar Dhawan Visited Mahakal Temple: टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटरशिखर धवन जो फैंस के बीच गब्बर के नाम से जाने जाते हैं, हाल ही में श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में सम्मिलित हुए। शिखर धवन ने भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया, आपको बता दें इस दौरान शिखर धवन के साथ उनका परिवार भी दर्शन के लिए पहुंचा था। शिखर धवन मीडिया से बात करते हुए बताया की वो दूसरी बार बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, क्रिकेटर शिखर धवन ने नंदी हॉल से बाबा महाकाल की दिव्य आरती के दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की।

मेरे सफलता के पीछे महाकाल हैं : शिखर धवन



महाकाल की शरण में मन मग्न हो जाता है

शांति और आनंद के साथ साथ शक्ति मिलती है



एक तरफ लोग सेलिब्रिटी बनने के बाद धर्म और भगवान से दूर हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ शिखर धवन जैसे लोग हिंदुओं की प्रेरणा बनते हैं।



भाई आप पर गर्व है 🚩🚩 pic.twitter.com/gs0xLKrMd6