VIDEO: महाकाल के दरबार पहुंचे शिखर धवन, भगवा वस्त्र पहनकर आरती में हुए शामिल, देखें वीडियो

Shikhar Dhawan Visited Mahakal Temple: टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन जो फैंस के बीच गब्बर के नाम से जाने जाते हैं, हाल ही में श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में सम्मिलित हुए।

By संदीप दाहिमा | Updated: October 6, 2025 13:59 IST2025-10-06T13:59:22+5:302025-10-06T13:59:22+5:30

Shikhar Dhawan Visited Mahakal Temple ujjain video goes viral | VIDEO: महाकाल के दरबार पहुंचे शिखर धवन, भगवा वस्त्र पहनकर आरती में हुए शामिल, देखें वीडियो

VIDEO: महाकाल के दरबार पहुंचे शिखर धवन, भगवा वस्त्र पहनकर आरती में हुए शामिल, देखें वीडियो

HighlightsVIDEO: महाकाल के दरबार पहुंचे शिखर धवन, भगवा वस्त्र पहनकर आरती में हुए शामिल, देखें वीडियो

Shikhar Dhawan Visited Mahakal Temple: टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटरशिखर धवन जो फैंस के बीच गब्बर के नाम से जाने जाते हैं, हाल ही में श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में सम्मिलित हुए। शिखर धवन ने भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया, आपको बता दें इस दौरान शिखर धवन के साथ उनका परिवार भी दर्शन के लिए पहुंचा था। शिखर धवन मीडिया से बात करते हुए बताया की वो दूसरी बार बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, क्रिकेटर शिखर धवन ने नंदी हॉल से बाबा महाकाल की दिव्य आरती के दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की।


Open in app
टॅग्स :Shikhar DhawanMahakaleshwar TempleCricketशिखर धवनमहाकालेश्वर मंदिरक्रिकेट