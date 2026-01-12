शिखर धवन ने सोफी शाइन के साथ की सगाई, फरवरी में होगी शादी, जानें उनकी मंगेतर के बारे में

धवन फरवरी में सोफी शाइन से शादी करने वाले हैं। यह समारोह फरवरी के तीसरे हफ्ते में दिल्ली-एनसीआर में होने की संभावना है, जिसमें क्रिकेट जगत और बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है

By रुस्तम राणा | Updated: January 12, 2026 19:24 IST2026-01-12T19:24:45+5:302026-01-12T19:24:45+5:30

शिखर धवन ने सोफी शाइन के साथ की सगाई, फरवरी में होगी शादी, जानें उनकी मंगेतर के बारे में

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार शिखर धवन ने बुधवार को अपनी लॉन्ग-टाइम गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से सगाई की पुष्टि की। धवन ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "मुस्कुराहट से लेकर सपनों तक, सब कुछ शेयर किया। हमारी सगाई के लिए मिले प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए आभारी हैं, क्योंकि हमने हमेशा साथ रहने का फैसला किया है - शिखर और सोफी।" इस पोस्ट में दोनों की एक फोटो थी जिसमें उन्होंने सगाई की अंगूठियां पहनी हुई थीं।

फरवरी में होगी दोनों की शादी

रिपोर्ट्स के अनुसार, धवन फरवरी में सोफी शाइन से शादी करने वाले हैं। यह समारोह फरवरी के तीसरे हफ्ते में दिल्ली-एनसीआर में होने की संभावना है, जिसमें क्रिकेट जगत और बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है। शानदार समारोह की तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं, हालांकि अभी तक कोई और जानकारी सामने नहीं आई है।

कौन हैं शिखर धवन की मंगेतर सोफी शाइन?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोफी एक प्रोडक्ट कंसल्टेंट के तौर पर काम करती हैं और उनके पास लिमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मार्केटिंग और मैनेजमेंट में डिग्री है। हालांकि क्रिकेट सेलेब्रिटीज़ अक्सर सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया की हस्तियों से जुड़े रहते हैं, लेकिन सोफी का मामला काफी अलग है।

आयरलैंड में जन्मी इस प्रोफेशनल की पढ़ाई कैसलरॉय कॉलेज से हुई है, और उनकी काबिलियत किसी को भी इम्प्रेस कर सकती है। वह अभी अबू धाबी में नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन में सेकंड वाइस प्रेसिडेंट के पद पर हैं। सोफी ने अपनी सारी पढ़ाई आयरलैंड में पूरी की है। अब वह दा वन स्पोर्ट्स की चैरिटी विंग, शिखर धवन फाउंडेशन की हेड हैं।


इंस्टा में 3 लाख से अधिक फॉलोअर्स

सोफी के इंस्टाग्राम पर करीब 341,000 फॉलोअर्स हैं और वह कुछ समय से शिखर के साथ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर रही हैं। उन्हें धवन के साथ कई मौकों पर देखा गया, जिसमें वह पूर्व भारतीय ओपनिंग बल्लेबाज के साथ क्रिकेट मैच देखती हुई नज़र आईं, लेकिन उनके रिश्ते की खबर तभी पक्की हुई जब खुद शिखर ने इसे पब्लिक किया

