यह कड़ी टिप्पणी शाकिब द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनके जन्मदिन की शुभकामना देने वाले सोशल मीडिया पोस्ट के बाद आई है।

By रुस्तम राणा | Updated: September 30, 2025 18:13 IST2025-09-30T18:13:14+5:302025-09-30T18:13:32+5:30

Shakib Al Hasan To Be Banned From Bangladesh Cricket Over Social Media Post | सोशल मीडिया पोस्ट के कारण शाकिब अल हसन पर बांग्लादेश क्रिकेट लगाएगा बैन, जानें पूरा मामला

ढाका: बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ महमूद ने घोषणा की है कि वह पूर्व पुरुष क्रिकेट कप्तान शाकिब अल हसन को देश के लिए फिर कभी खेलने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मंगलवार तक उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) को कोई औपचारिक निर्देश नहीं दिया था, लेकिन अब वह ऐसा करेंगे।

यह कड़ी टिप्पणी शाकिब द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनके जन्मदिन की शुभकामना देने वाले सोशल मीडिया पोस्ट के बाद आई है। महमूद ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि शाकिब "अवामी लीग की राजनीति में गहराई से शामिल" थे, क्योंकि इस साल की शुरुआत में हसीना के नेतृत्व वाली पार्टी को जनता के नेतृत्व वाले एक आंदोलन के कारण सत्ता से बेदखल कर दिया गया था और देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था।

ईएसपीएनक्रिकइंफो के अनुसार, महमूद ने ढाका स्थित चैनल 24 से कहा, "हम उन्हें बांग्लादेश का झंडा नहीं उठाने देंगे। मेरे लिए उन्हें बांग्लादेश की जर्सी पहनने की अनुमति देना संभव नहीं होगा। हो सकता है कि मैंने बीसीबी को पहले यह नहीं बताया हो, लेकिन अब बीसीबी के लिए मेरा स्पष्ट निर्देश यह होगा कि शाकिब अल हसन फिर कभी बांग्लादेश के लिए नहीं खेल सकेंगे।"  

वहीं शाकिब ने जन्मदिन की शुभकामना देने से इनकार करते हुए कहा: “वह [हसीना] हमेशा क्रिकेट को गंभीरता से लेती रही हैं - क्या यह सही नहीं है,” उन्होंने कहा। “वह क्रिकेट से गहराई से जुड़ी थीं। राजनीति से पहले भी, क्रिकेट के ज़रिए हमारा रिश्ता था। मैंने उन्हें इसी नज़रिए से शुभकामनाएँ दीं। कोई और मकसद नहीं था, या किसी को भड़काने की कोशिश नहीं थी।”

इसके अलावा, उन्होंने सोशल मीडिया पर महमूद की आलोचना भी की। उन्होंने कहा, "आखिरकार किसी ने मान लिया कि उनकी वजह से ही मैं बांग्लादेश की जर्सी दोबारा नहीं पहन पाऊँगा, उन्हीं की वजह से मैं बांग्लादेश के लिए दोबारा नहीं खेल पाऊँगा। शायद मैं एक दिन अपनी मातृभूमि लौट जाऊँगा। बांग्लादेश, तुमसे प्यार करता हूँ।"
 

