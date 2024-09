SCO vs AUS, 3rd T20I: 3-0 से सूपड़ा साफ!, हेड, जोश के बाद ग्रीन तूफान, 39 गेंद, 62 रन, 2 चौके 5 छक्के और 3 विकेट, ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को क्रिकेट सीखा दिया?

Highlights SCO vs AUS, 3rd T20I: 23 गेंद पहले 4 विकेट पर 153 रन बनाकर बाजी मार ली। SCO vs AUS, 3rd T20I: ऑस्ट्रेलिया के लिए पीछा करना काफी आसान था। SCO vs AUS, 3rd T20I: तीसरे ट्वेंटी-20 में स्कॉटलैंड को सीरीज में हरा दिया।

SCO vs AUS, 3rd T20I: ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को बुरी तरह से कूटा और क्रिकेट सिखाया। स्कॉटलैंड को 3-0 से हराकर सीरीज पर कब्जा किया और सूपड़ा साफ कर दिया। पहले टी20 मैच में ट्रेविस हेड ने 80 रन की पारी खेली। दूसरे मैच में जोश इंगलिस ने कमाल कर दिया। 103 रन बनाए। 49 गेंद शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। तीसरे मैच कैमरून ग्रीन की बारी थी। ग्रीन ने39 गेंद में 62 रन की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 5 छक्के शामिल हैं। कैमरून ग्रीन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 149 रन बनाए।

Australia complete a 3-0 whitewash over Scotland with a comprehensive win in the final T20I 💪



📝 #SCOvAUS:

जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 23 गेंद पहले 4 विकेट पर 153 रन बनाकर बाजी मार ली। ऑस्ट्रेलिया के लिए पीछा करना काफी आसान था। तीन विकेट के बाद कैमरून ग्रीन के नाबाद अर्धशतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को तीसरे ट्वेंटी-20 में स्कॉटलैंड को सीरीज में हरा दिया। ग्रीन ने 35 रन देकर तीन विकेट लेकर स्कॉटलैंड को नौ विकेट पर 149 रन पर रोक दिया।

Cameron Green excelled with bat and ball to record career-best T20I figures and helped Australia secure a 3-0 series win over Scotland 👊

39 गेंदों में उनकी नाबाद 62 रन की पारी ने ऑस्ट्रेलिया को लक्ष्य का पीछा करने में मदद की। 17वें ओवर में एरोन हार्डी की बाउंड्री ने चार विकेट पर 153 रन बनाकर जीत पूरी की। ब्रैंडन मैकमुलेन की 39 गेंदों में 56 रनों की पारी ने स्कॉटलैंड का नेतृत्व किया। ग्रीन के अलावा सीन एबॉट और हार्डी ने दो-दो विकेट लिए।

सलामी बल्लेबाज ट्रैविस हेड और जेक फ्रेजर-मैकगर्क फिर से सस्ते में आउट हो गए। ग्रीन ने ऑस्ट्रेलिया के आठ में से पांच छक्के और दो चौके लगाए। ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड का आठ मैचों का सफेद गेंद दौरा बुधवार को साउथेम्प्टन में टी20ई के साथ शुरू होगा।