Sarfaraz Khan Record: सरफराज खान ने ठोके 150 रन, भारत 433 के पार, देखें वीडियो

Sarfaraz Khan Record: भारत और न्यूजीलैंड के बीच यहां खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन शनिवार को बारिश के कारण लगभग दो घंटे की रुकावट के बाद खेल फिर से शुरू हुआ। इसके बाद पंत और सरफराज खान की जोड़ी ने अच्छी शुरुआत की और रनों की झड़ी लगा दी। सरफराज खान ने 195 गेंदों का सामना करते हुए 150 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 18 चौके और 3 छक्के लगाये।

फिलहाल के एल राहुल और ऋषभ पंत क्रीज पर मौजूद हैं और ऋषभ पंत 99 रन पर आउट हो गए हैं, ऋषभ पंत ने इस पारी में 9 चुके और 5 छक्के लगाये, मैदान से पेवेलियन की ओर जाते हुए पंत नाराज नजर आ रहे थे, कोच गंभीर समेत सभी खिलाड़ियों ने पंत का तालियों से स्वागत किया।

