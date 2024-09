Duleep Trophy 2024 Highlights: विकेटकीपर और बल्लेबाज संजू सैमसन ने दलीप ट्रॉफी के दूसरे मैच में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सबको चौंका दिया। संजू सैमसन ने इंडिया डी की तरफ से चौथी पारी में बैटिंग करते हुए 45 गेंदों में 40 रन बनाए, संजू सैमसन ने मैच में अचानक तीन छक्के और तीन चौके लगाए जिसे देखकर इंडिया ए के गेंदबाज दहशत में आ गए। लेकिन संजू सैमसन की ये पारी टीम को जीत नहीं दिला पाई, मैच में पहली पारी में संजू सैमसन का बल्ला कुछ कमाल नहीं दिखा पाया और वो 5 रन बनाकर आउट हो गए।

Getting into the groove early 👌



Stepping out & smashing down the ground.



Sanju Samson has played some cracking shots so far 🙌#DuleepTrophy | @IDFCFIRSTBank



Follow the match ▶️: https://t.co/m9YW0Hu10fpic.twitter.com/i965bytcvI