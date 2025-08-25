Sanju Samson: एशिया कप से पहले संजू सैमसन ने केसीएल में किया धमाल, 42 गेदों में जड़ा तूफानी शतक

KCL 2025:संजू सैमसन ने एशिया कप 2025 से ठीक पहले केरल क्रिकेट लीग में 42 गेंदों में धमाकेदार शतक जड़कर एक कड़ा संदेश दिया, जहाँ उन्हें भारत के बैकअप ओपनर के रूप में खेलने की उम्मीद है। यह धाकड़ ओपनर शानदार फॉर्म में दिख रहा था और अपनी टीम कोच्चि ब्लू टाइगर्स को 237 रनों के विशाल लक्ष्य के करीब ले गया। उन्होंने 51 गेंदों पर 121 रनों की पारी खेली और पारी के आखिरी ओवर में आउट हो गए, जब खेल काफ़ी रोमांचक हो गया था; हालाँकि, मुहम्मद आशिक ने 18 गेंदों पर नाबाद 45 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम के लिए काम पूरा कर दिया।

सैमसन को यूएई में होने वाले आगामी एशिया कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में चुना गया है, लेकिन मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने संकेत दिए हैं कि शुभमन गिल अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करेंगे। ऐसी स्थिति में, सैमसन को या तो बाहर बैठना पड़ सकता है या मध्यक्रम में नीचे बल्लेबाजी के लिए भेजा जा सकता है। हालाँकि, उन्होंने रविवार को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में धमाकेदार शतक जड़कर अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है।

केसीएल में इस सीज़न में यह पहली बार था जब सैमसन ने पारी की शुरुआत की। इससे पहले के मैचों में, उन्होंने निचले क्रम में बल्लेबाज़ी करने का फ़ैसला किया था। 30 वर्षीय इस खिलाड़ी ने अपनी शानदार पारी के दौरान 14 चौके और 7 छक्के लगाए, जिससे उनकी टीम लगातार तीसरी जीत दर्ज करने में कामयाब रही। उन्होंने सिर्फ़ 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और उसके बाद रुके नहीं, और एरीज़ कोल्लम सेलर्स के गेंदबाज़ों की धुनाई करते रहे।

एशिया कप से पहले सैमसन के लिए यह शतक मनोबल बढ़ाने वाला और उनके इर्द-गिर्द हो रही चर्चाओं का करारा जवाब था। हालांकि, नॉन-स्ट्राइकर छोर पर उनके भाई के होने के बावजूद, भारतीय स्टार ने अपना जश्न ठंडा ही रखा।

इस बीच, राजस्थान रॉयल्स के साथ आईपीएल में सैमसन के भविष्य को लेकर भी संशय बना हुआ है, क्योंकि उनके ट्रेड के ज़रिए फ्रैंचाइज़ी छोड़ने या रिलीज़ होने की उम्मीद है। ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार, सैमसन ने कथित तौर पर राजस्थान रॉयल्स से आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले उन्हें रिलीज़ करने का अनुरोध किया है। उनके चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स में जाने की संभावना प्रबल है; हालाँकि, अभी तक किसी भी फ्रैंचाइज़ी के साथ कोई डील नहीं हुई है।

सैमसन उन छह खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्हें रॉयल्स ने पिछली मेगा नीलामी से पहले ₹18 करोड़ की कीमत पर रिटेन किया था। अन्य खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, संदीप शर्मा और शिमरोन हेटमायर थे। आईपीएल 2025 में, सैमसन साइड स्ट्रेन के कारण 14 में से केवल नौ मैचों में ही खेल पाए, और पराग को कार्यवाहक कप्तान बनाया गया। आरआर ने केवल चार जीत के साथ सीज़न का अंत नौवें स्थान पर किया।