नई दिल्ली: पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय बांगर के बेटे आर्यन ने रविवार को इंस्टाग्राम पर एक वायरल पोस्ट में अपने 10 महीने के हार्मोनल परिवर्तन की यात्रा साझा करते हुए कहा कि अपने "सच्चे स्व" को पाना "सबसे बड़ी जीत" रही है। हालांकि, पूर्व भारतीय कप्तानों एमएस धोनी और विराट कोहली और अपने पिता के साथ पुरानी तस्वीरों वाली पोस्ट को कुछ घंटों बाद हटा दिया गया।

इंस्टाग्राम पर अनाया ने खुलासा किया कि पेशेवर क्रिकेटर बनने का सफर चुनौतियों और त्यागों से भरा रहा है, लेकिन मैदान के बाहर "अपने असली स्व को अपनाने" का उनका सफर भी इससे अलग नहीं था, लेकिन उन्हें इस राह पर चलने पर गर्व है, जिसे "सबसे बड़ी जीत" करार दिया गया।

इंस्टाग्राम पर डिलीट की गई पोस्ट के कैप्शन में लिखा था: "मैदान पर सुबह-सुबह उठने से लेकर दूसरों के संदेह और निर्णय का सामना करने तक, हर कदम पर ताकत की जरूरत होती है। लेकिन खेल से परे, मेरी एक और यात्रा थी। आत्म-खोज का रास्ता और ढेर सारी चुनौतियों का सामना करना।

अपने पिता की तरह आर्यन बांगर भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। लीसेस्टरशायर में हिंकले क्रिकेट क्लब का प्रतिनिधित्व करने से पहले उन्होंने मुंबई के स्थानीय क्लब क्रिकेट में इस्लाम जिमखाना के लिए खेला था। सर्जरी के बाद, आर्यन अब अनाया के रूप में पहचाने जाते हैं।

सोशल मीडिया पेज पर एक अलग पोस्ट में, अनाया ने 'हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी' के कारण अपनी क्रिकेटिंग क्षमताओं पर पड़ने वाले प्रभाव की "दर्दनाक सच्चाई" के बारे में बताया। पोस्ट में लिखा: "एचआरटी पर एक ट्रांस महिला के रूप में, मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। मैं अपनी मांसपेशियों, ताकत, मांसपेशियों की याददाश्त और एथलेटिक क्षमताओं को खो रही हूँ, जिन पर मैं कभी निर्भर थी। जिस खेल से मैं इतने लंबे समय से प्यार करती थी, वह मुझसे दूर होता जा रहा है।"

