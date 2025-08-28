VIDEO: जब रिपोर्टर ने अफगानिस्तान को एशिया की दूसरी सबसे अच्छी टीम बताया तो कप्तान सलमान अली आग़ा का रिएक्शन हुआ वायरल

दुबई: पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा की प्रतिक्रिया तब वायरल हो गई जब एक रिपोर्टर ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की त्रिकोणीय श्रृंखला से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफ़ग़ानिस्तान को दूसरी सर्वश्रेष्ठ एशियाई टीम बताया। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में, रिपोर्टर के बयान के बाद ऑलराउंडर ने मुस्कुराते हुए यह बात कही।
अफ़ग़ानिस्तान ने क्रिकेट में तेज़ी से तरक्की की है, जिसकी झलक 2023 के 50 ओवरों के विश्व कप और 2024 के टी20 विश्व कप में उनके शानदार प्रदर्शन से मिलती है। 2023 के विश्व कप में नॉकआउट में न पहुँचने के बावजूद, अफ़ग़ानिस्तान ने पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड जैसी टीमों को हराया था। 2024 के टी20 विश्व कप में, उन्होंने न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफ़ाइनल में जगह बनाई।
जब रिपोर्टर ने अफ़ग़ानिस्तान के कप्तान राशिद खान से पूछा, "आपकी टीम ने टी20 विश्व कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आप एशिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ टीम बन गए। तो त्रिकोणीय श्रृंखला और फिर एशिया कप के लिए आपके लक्ष्य क्या हैं?
राशिद खान ने कहा, "कोई खास लक्ष्य नहीं है। हमें खुद पर अतिरिक्त दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए, यह पिछले कुछ सालों में हमने जो क्रिकेट खेला है, उसका सही ब्रांड है। यही हमारा लक्ष्य है। हम उस ऊर्जा, उस प्रदर्शन और उस प्रयास को खेल में लाते हैं। हमारे लिए यही मुख्य लक्ष्य है। वहाँ तक पहुँचना, टीमों को हराना अलग बात है, लेकिन हमारे लिए, चाहे हम बल्लेबाजी करें, गेंदबाजी करें या क्षेत्ररक्षण करें, मैदान पर अपना 200% लगाना ज़रूरी है।"
अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान त्रिकोणीय श्रृंखला की शुरुआत करेंगे
संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली इस त्रिकोणीय श्रृंखला में अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान शारजाह में आमने-सामने होंगे। पाकिस्तान टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अपने विरोधियों पर थोड़ी बढ़त बनाए हुए है, उसने सात में से चार मैच जीते हैं।
अफ़ग़ानिस्तान ने मार्च 2023 में मेन इन ग्रीन पर ऐतिहासिक श्रृंखला जीत दर्ज की थी और वे पाकिस्तान के हालिया संघर्षों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे।