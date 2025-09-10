SA20 Auction: 2022 में 4.6 करोड़ में बिके थे स्टब्स, ब्रेविस ने तोड़ा रिकॉर्ड, 8.3 करोड़ रुपये में गांगुली की कोचिंग वाली प्रिटोरिया कैपिटल्स ने खरीदा, देखिए टॉप-5 सूची

SA20 Auction: जोबर्ग सुपर किंग्स ने ऑलराउंडर वियान मुल्डर को नौ मिलियन रैंड (लगभग 4.5 करोड़ रुपये) और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर को 6.3 मिलियन रैंड (लगभग 3.1 करोड़ रुपये) में अनुबंधित किया।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 10, 2025 17:53 IST2025-09-10T17:52:51+5:302025-09-10T17:53:45+5:30

SA20 Auction Dewald Brevis R16-5 million Tristan Stubbs sold Rs 4-6 crore in 2022 Brevis broke record Sourav Ganguly-coached Pretoria Capitals bought Rs 8-3 crore see  | SA20 Auction: 2022 में 4.6 करोड़ में बिके थे स्टब्स, ब्रेविस ने तोड़ा रिकॉर्ड, 8.3 करोड़ रुपये में गांगुली की कोचिंग वाली प्रिटोरिया कैपिटल्स ने खरीदा, देखिए टॉप-5 सूची

file photo

googleNewsNext
Highlightsएसए20 का चौथा सत्र 26 दिसंबर 2025 से शुरू होगा और 25 जनवरी 2026 तक चलेगा।कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद इस 22 वर्षीय खिलाड़ी को अपनी टीम से जोड़ा।राइट टू मैच कार्ड के तहत 12.4 मिलियन रैंड में रिटेन करने की कोशिश की थी।

जोहानिसबर्गः दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस और एडेन मार्करम ने एसए20 क्रिकेट टूर्नामेंट के चौथे सत्र की खिलाड़ियों की नीलामी में रिकॉर्ड धनराशि हासिल करके नया इतिहास रचा। ब्रेविस को सौरव गांगुली की कोचिंग वाली प्रिटोरिया कैपिटल्स ने 16.5 मिलियन रैंड (लगभग 8.3 करोड़ रुपये) में खरीदा, जो 2022 में ट्रिस्टन स्टब्स के लिए भुगतान किए गए 9.2 मिलियन रैंड (लगभग 4.6 करोड़ रुपये) के पिछले रिकॉर्ड से कहीं अधिक है। नए मुख्य कोच गांगुली के नेतृत्व में सेंचुरियन स्थित फ्रेंचाइजी ने जोबर्ग सुपर किंग्स के साथ बोली प्रक्रिया में चली कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद इस 22 वर्षीय खिलाड़ी को अपनी टीम से जोड़ा। गांगुली ने मंगलवार को नीलामी के बाद एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

SA20 Auction: खिलाड़ी की सूची-

डेवाल्ड ब्रेविसः 16.5 मिलियन रैंड

एडेन मार्करमः 14 मिलियन रैंड

क्वेना मफाकाः 2.3 मिलियन रैंड

वियान मुल्डरः नौ मिलियन रैंड

नांद्रे बर्गरः 6.3 मिलियन रैंड

वह बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और पिछले डेढ़ साल में उन्होंने अपने खेल में काफी सुधार किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका प्रदर्शन इसका सबूत है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं प्रदर्शन को कभी भी पैसे से नहीं जोड़ता। 16.5 मिलियन रैंड की बात छोड़ भी दें, तो मेरा मानना ​​है कि वह एक शानदार प्रतिभा हैं। वह स्पिन को बहुत अच्छी तरह खेलते हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण है।

हमने हर पहलू पर गौर करके उन पर यह कीमत लगाई।’’ दक्षिण अफ्रीका के टी-20 कप्तान मार्करम को डरबन सुपर जायंट्स ने 14 मिलियन रैंड (लगभग सात करोड़ रुपये) में खरीदा, जबकि सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने उन्हें राइट टू मैच कार्ड के तहत 12.4 मिलियन रैंड में रिटेन करने की कोशिश की थी।

नीलामी के बाद एसए20 लीग के कमिश्नर ग्रीम स्मिथ ने कहा, ‘‘मैं आंकड़ों के बारे में बात करने से हिचकिचाता हूं, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट में इस तरह के निवेश को देखना रोमांचक है। सबसे अच्छी बात यह है कि फ्रेंचाइजी दक्षिण अफ़्रीकी खिलाड़ियों का समर्थन कर रही हैं।‘‘ उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि यहां कुछ अच्छी प्रतिभाएं हैं।

एसए20 ने उन्हें जो मंच प्रदान किया है, उससे उन्हें न केवल यहां (दक्षिण अफ्रीका में) फायदा हुआ है, बल्कि अन्य लीगों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें लाभ मिला है।’’ कुल मिलाकर छह फ्रेंचाइजी ने 84 खिलाड़ियों पर 129.3 मिलियन रैंड (लगभग 65 करोड़ रुपये) खर्च किए, जिसमें दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों पर 116.9 मिलियन रैंड (लगभग 59 करोड़ रुपये) खर्च किए गए।

बारह अंडर-23 खिलाड़ियों पर कुल 22.8 मिलियन रैंड (लगभग 11.4 करोड़ रुपये) खर्च किए गए। युवा खिलाड़ियों में किशोर तेज गेंदबाज क्वेना मफाका को डरबन सुपर जायंट्स ने 2.3 मिलियन रैंड में चुना, जबकि जैन्को स्मिट (जोबर्ग सुपर किंग्स), बयांडा माजोला (प्रिटोरिया कैपिटल्स) और जेजे बेसन (पार्ल रॉयल्स) ने भी एसए20 में अपने पहले सत्र के लिए अनुबंध हासिल किए।

जोबर्ग सुपर किंग्स ने ऑलराउंडर वियान मुल्डर को नौ मिलियन रैंड (लगभग 4.5 करोड़ रुपये) और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर को 6.3 मिलियन रैंड (लगभग 3.1 करोड़ रुपये) में अनुबंधित किया। एसए20 का चौथा सत्र इस साल 26 दिसंबर से शुरू होगा और अगले साल 25 जनवरी तक चलेगा।

Open in app
टॅग्स :South Africa Cricket TeamSourav Gangulyदक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमसौरव गांगुली