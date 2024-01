SA20 2024: आईपीएल और टी20 विश्व कप से पहले धमाका, कल से लगेंगे चौके और छक्के, 4 दिन डबल मैच, जानें कप्तान, कहां देखें लाइव मैच और क्या है शेयडूल

Highlights एसए20 लीग बुधवार से शुरू हो रहा है। सनराइजर्स ईस्टर्न केप टीम के सामने जॉबर्ग सुपर किंग्स है। फाइनल मुकाबला 10 फरवरी को खेला जाएगा।

SA20 2024 squads: आईपीएल और टी20 विश्व कप से पहले धमाका देखने को मिलेगा। एसए टी20 लीग 2024 कल (10 जनवरी) से शुरू हो रहा है। फाइनल मुकाबला 10 फरवरी को खेला जाएगा। पिछले साल की विजेता सनराइजर्स ईस्टर्न केप टीम के सामने जॉबर्ग सुपर किंग्स है। उद्घाटन मैच इन दोनों के बीच खेला जाएगा।

10 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक फटाफट क्रिकेट देख सकते हैं। इसके बाद आईपीएल और और आईसीसी विश्व कप 2024 देखने को मिलेगा। छह टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। डरबन सुपर जाइंट्स, जॉबर्ग सुपर किंग्स, एमआई केप टाउन, पार्ल रॉयल्स, प्रिटोरिया कैपिटल्स, सनराइजर्स ईस्टर्न केप हैं।

लीग में भाग लेने वाली सभी छह टीमें इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में भाग लेने वाली टीमों की सहयोगी फ्रेंचाइजी हैं, जो इसे एक लीग बनाती हैं। आईपीएल को करीब से देखने वाले सभी भारतीय प्रशंसकों के लिए रोमांचक टूर्नामेंट हैं। इस साल SA20 10 जनवरी को शुरू होने वाला है, जिसमें टूर्नामेंट का पहला मैच सनराइजर्स ईस्टर्न केप और जॉबर्ग सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा।

भारत में SA20 लाइव स्ट्रीमिंग: SA20 2024 को भारत में JioCinema ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है। SA20 मैचों का प्रसारण देखने के लिए प्रशंसक स्पोर्ट्स18 टीवी चैनल भी देख सकते हैं।

यहां देखें शेयडूलः (Full SA20 2024 schedule)-

10 जनवरी: सनराइजर्स ईस्टर्न केप बनाम जॉबर्ग सुपर किंग्स (सेंट जॉर्ज पार्क, शाम 5.30 बजे)

11 जनवरी: डरबन सुपर किंग्स बनाम एमआई केप टाउन (किंग्समीड, शाम 5.30 बजे)

12 जनवरी: पार्ल रॉयल्स बनाम प्रिटोरिया कैपिटल्स (बोलैंड पार्क, दोपहर 3.30 बजे)

13 जनवरी: जोबर्ग सुपर किंग्स बनाम एमआई केप टाउन (वांडरर्स, दोपहर 1.30 बजे)

13 जनवरी: सनराइजर्स ईस्टर्न केप बनाम डरबन सुपर जाइंट्स (सेंट जॉर्ज पार्क, शाम 5.30 बजे)

14 जनवरी: प्रिटोरिया कैपिटल्स बनाम पार्ल रॉयल्स (सेंचुरियन, दोपहर 3.30 बजे)

15 जनवरी: डरबन सुपर जाइंट्स बनाम जॉबर्ग सुपर किंग्स (किंग्समीड, शाम 5.30 बजे)

16 जनवरी: एमआई केप टाउन बनाम सनराइजर्स ईस्टर्न केप (न्यूलैंड्स, शाम 5.30 बजे)

17 जनवरी: पार्ल रॉयल्स बनाम जॉबर्ग सुपर किंग्स (बोलैंड पार्क, शाम 5.30 बजे)

18 जनवरी: प्रिटोरिया कैपिटल्स बनाम डरबन सुपर जाइंट्स (सेंचुरियन, शाम 5.30 बजे)

19 जनवरी: एमआई केप टाउन बनाम पार्ल रॉयल्स (न्यूलैंड्स, शाम 5.30 बजे)

20 जनवरी: डरबन सुपर जाइंट्स बनाम सनराइजर्स ईस्टर्न केप (किंग्समीड, दोपहर 1.30 बजे)

20 जनवरी: जोबर्ग सुपर किंग्स बनाम प्रिटोरिया कैपिटल्स (वांडरर्स, शाम 5.30 बजे)

21 जनवरी: पार्ल रॉयल्स बनाम एमआई केप टाउन (बोलैंड पार्क, दोपहर 3.30 बजे)

22 जनवरी: सनराइजर्स ईस्टर्न केप बनाम प्रिटोरिया कैपिटल्स (सेंट जॉर्ज पार्क, शाम 5.30 बजे)

23 जनवरी: एमआई केप टाउन बनाम डरबन सुपर जाइंट्स (न्यूलैंड्स, शाम 5.30 बजे)

24 जनवरी: जोबर्ग सुपर किंग्स बनाम पार्ल रॉयल्स (वांडरर्स, शाम 5.30 बजे)

25 जनवरी: प्रिटोरिया कैपिटल्स बनाम सनराइजर्स ईस्टर्न केप (सेंचुरियन, शाम 5.30 बजे)

26 जनवरी: पार्ल रॉयल्स बनाम डरबन सुपर जाइंट्स (बोलैंड पार्क, शाम 5.30 बजे)

27 जनवरी: सनराइजर्स ईस्टर्न केप बनाम एमआई केप टाउन (सेंट जॉर्ज पार्क, दोपहर 1.30 बजे)

27 जनवरी: प्रिटोरिया कैपिटल्स बनाम जोबर्ग सुपर किंग्स (सेंचुरियन, शाम 5.30 बजे)

28 जनवरी: डरबन सुपर जाइंट्स बनाम पार्ल रॉयल्स (किंग्समीड, दोपहर 3.30 बजे)

29 जनवरी: एमआई केप टाउन बनाम जॉबर्ग सुपर किंग्स (न्यूलैंड्स, शाम 5.30 बजे)

30 जनवरी: डरबन सुपर जाइंट्स बनाम प्रिटोरिया कैपिटल्स (किंग्समीड, शाम 5.30 बजे)

31 जनवरी: जोबर्ग सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स ईस्टर्न केप (वांडरर्स, शाम 5.30 बजे)

1 फरवरी: प्रिटोरिया कैपिटल्स बनाम एमआई केप टाउन (सेंचुरियन, शाम 5.30 बजे)

2 फरवरी: पार्ल रॉयल्स बनाम सनराइजर्स ईस्टर्न केप (बोलैंड पार्क, शाम 5.30 बजे)

3 फरवरी: एमआई केप टाउन बनाम प्रिटोरिया कैपिटल्स (न्यूलैंड्स, दोपहर 1.30 बजे)

3 फरवरी: जोबर्ग सुपर किंग्स बनाम डरबन सुपर जाइंट्स (वांडरर्स, शाम 5.30 बजे)

4 फरवरी: सनराइजर्स ईस्टर्न केप बनाम पार्ल रॉयल्स (सेंट जॉर्ज पार्क, दोपहर 3.30 बजे)

6 फरवरी: क्वालीफायर 1 - पहला बनाम दूसरा (स्थल टीबीसी, शाम 5.30 बजे)

7 फरवरी: एलिमिनेटर - तीसरा बनाम चौथा (स्थल टीबीसी, शाम 5.30 बजे)

8 फरवरी: क्वालीफायर 2 - क्वालीफायर 1 में हारने वाला बनाम विजेता या एलिमिनेटर (स्थल टीबीसी, शाम 5.30 बजे)

10 फरवरी: फाइनल (स्थल टीबीसी, शाम 4.30 बजे)।

सभी टीम के बारे में जानिएः (SA20 2024 squads: Full player list for all teams)-

1- डरबन सुपर जाइंट्सः क्विंटन डी कॉक, प्रेनेलन सुब्रायन, काइल मेयर्स, नवीन-उल-हक, भानुका राजपक्षे, रीस टॉपले, जॉन-जॉन स्मट्स, ड्वेन प्रीटोरियस, केशव महाराज (कप्तान), कीमो पॉल, काइल एबॉट, टोनी डी ज़ोरज़ी, हेनरिक क्लासेन , वियान मुल्डर, नूर अहमद, मैथ्यू ब्रीज़टके, जूनियर डाला, ब्राइस पार्सन्स, जेसन स्मिथ, निकोलस पूरन।

2- जॉबर्ग सुपर किंग्सः फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), गेराल्ड कोएट्जी, मोइन अली, डेविड विसे, सैम कुक, जहीर खान, लेउस डु प्लॉय, रीजा हेंड्रिक्स, लिजाद विलियम्स, नांद्रे बर्गर, डोनोवन फरेरा, आरोन फांगिसो, सिबोनेलो मखान्या, काइल सिमंड्स, वेन मैडसेन, रोमारियो शेफर्ड, दयान गैलीम, रोनन हेरमैन, इमरान ताहिर।

3-एमआई केप टाउनः कैगिसो रबाडा, डेवाल्ड ब्रेविस, सैम कुरेन, लियाम लिविंगस्टोन, राशिद खान, टॉम बैंटन, रासी वैन डेर डुसेन, डेलानो पोटगिएटर, रयान रिकेल्टन, जॉर्ज लिंडे, ब्यूरन हेंड्रिक्स, डुआन जेनसन, ओली स्टोन, ग्रांट रूलोफसेन, जोफ्रा आर्चर, क्रिस बेंजामिन, नीलन वैन हीरडेन, थॉमस काबर, कॉनर एस्टरहुइज़न, कीरोन पोलार्ड (कप्तान)।

4- पार्ल रॉयल्सः डेविड मिलर (कप्तान), जोस बटलर, ओबेद मैककॉय, तबरेज शम्सी, लुंज एनगिडी, जेसन रॉय, एंडिले फेलुकवायो, डेन विलास, ब्योर्न फोर्टुइन, मिशेल वैन ब्यूरेन, विहान लुब्बे, कोडी यूसुफ, इवान जोन्स, फैबियन एलन, फेरिस्को एडम्स, जॉन टर्नर, क्वेना मफ़ाका, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, लोर्कन टकर।

5- प्रिटोरिया कैपिटल्सः मिगेल प्रीटोरियस, एनरिक नॉर्टजे, जिमी नीशम, रिले रोसौव, कॉलिन इंग्राम, सेनुरान मुथुसामी, वेन पार्नेल (कप्तान), थ्यूनिस डी ब्रुइन, आदिल राशिद, विल जैक्स, ईथन बॉश, शेन डैड्सवेल, कॉर्बिन बॉश, डेरिन डुपाविलॉन, काइल वेरिन, मैथ्यू बोस्ट, पॉल स्टर्लिंग, फिल साल्ट, स्टीव स्टोक।

6- सनराइजर्स ईस्टर्न केपः एडेन मार्कराम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, डेविड मालन, लियाम डावसन, मार्को जानसन, ट्रिस्टन स्टब्स, सिसंडा मगाला, ब्रायडन कारसे, टेम्बा बावुमा, सारेल एर्वी, जॉर्डन हरमन, आया गकामाने, एडम रॉसिंगटन, टॉम एबेल, क्रेग ओवरटन, कालेब सेलेका, बेयर्स स्वानपेल , एंडिले सिमलेन, साइमन हार्मर।