SA vs PAK, 2nd Test Day 3: 205 रन की सबसे बड़ी साझेदारी?, शान मसूद और बाबर आजम ने दौड़ाकर कूटा, फॉलोऑन के बाद शानदार कमबैक, शान मसूद कमाल, 166 रन, 102 रन और 14 चौके

Highlights SA vs PAK, 2nd Test Day 3: शान मसूद 166 गेंद पर 102 रन बनाकर खेल रहे हैं। SA vs PAK, 2nd Test Day 3: पाकिस्तान के लिए दूसरी शतकीय ओपनिंग साझेदारी है। SA vs PAK, 2nd Test Day 3: हनीफ मोहम्मद ने 970 मिनट में 337 रन बनाए थे।

SA vs PAK, 2nd Test Day 3: पाकिस्तान ने मुंह की खाने के बाद शानदार और जानदार प्रदर्शन किया। कप्तान शान मसूद और बाबर आजम ने 205 रन की साझेदारी कर कई रिकॉर्ड अपने नाम किया और रनों की बारिश कर दी। बाबर 81 रन बनाकर आउट हुए और कप्तान शान 166 गेंद में 102 पर नाबाद हैं और 14 चौके जड़ चुके हैं। 1958 में ब्रिजटाउन में वेस्टइंडीज के खिलाफ हनीफ मोहम्मद और इम्तियाज अहमद द्वारा 152 रन जोड़ने के बाद, किसी टेस्ट में फॉलोऑन खेलते हुए यह पाकिस्तान के लिए दूसरी शतकीय ओपनिंग साझेदारी है। हनीफ मोहम्मद ने उस टेस्ट में 970 मिनट में 337 रन बनाए थे।

Shan Masood and Babar Azam piled up the runs after the Proteas enforced the follow-on 👌#WTC25 | #SAvPAK 📝: https://t.co/AUvsQcdxg8pic.twitter.com/52Acp0QzrX — ICC (@ICC) January 5, 2025

Pakistan have their eyes set on turning it around after Shan Masood & Babar Azam's massive opening stand 👊#WTC25 | #SAvPAKhttps://t.co/AbkqmgV3mx— ICC (@ICC) January 5, 2025

टेस्ट क्रिकेट में अब तक की सबसे लंबी पारी है। फॉलोऑन के दौरान बनाया गया एकमात्र तिहरा शतक। कप्तान शान मसूद के नाबाद शतक और बाबर आजम के साथ उनकी बड़ी साझेदारी की मदद से पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन रविवार को यहां फॉलोऑन के बाद ठोस शुरुआत करके एक विकेट पर 213 रन बनाए।

SA vs PAK, 2nd Test Day 3: फॉलोऑन के दौरान PAK के लिए सबसे बड़ी साझेदारी (कोई भी विकेट)

205 - शान मसूद और बाबर आजम बनाम दक्षिण अफ्रीका, केप टाउन, 2025

154 - हनीफ मोहम्मद और सईद अहमद बनाम वेस्टइंडीज, ब्रिजटाउन, 1958

152 - हनीफ मोहम्मद और इम्तियाज अहमद बनाम वेस्टइंडीज, ब्रिजटाउन, 1958

148 - सईद अनवर और सलीम मलिक बनाम ऑस्ट्रेलिया, रावलपिंडी, 1994

137 - इम्तियाज अहमद और मुश्ताक मोहम्मद बनाम इंग्लैंड, द ओवल, 1962।

उन्होंने और बाबर आजम (124 गेंद पर 81 रन) ने पारी का आगाज करते हुए पहले विकेट के लिए 205 रन जोड़े। तेज गेंदबाज मार्को यानसन ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने से कुछ पहले बाबर को आउट किया। स्टंप उखड़ने के समय मसूद के साथ नाइटवॉचमैन खुर्रम शहजाद आठ रन पर खेल रहे थे। पाकिस्तान को हालांकि पारी की हार से बचने के लिए अब भी 208 रन की जरूरत है।

क्योंकि उसकी टीम दक्षिण अफ्रीका के 615 रन के जवाब में पहली पारी में 194 रन पर आउट हो गई थी। पाकिस्तान ने सुबह अपनी पहली पारी तीन विकेट पर 64 रन से आगे बढ़ाई लेकिन बाबर आजम (58) और मोहम्मद रिजवान (46) को छोड़कर उसका कोई भी अन्य बल्लेबाज खास योगदान नहीं दे पाया जिसके कारण टीम को फॉलोऑन के लिए मजबूर होना पड़ा।

दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कैगिसो रबाडा ने तीन जबकि केशव महाराज और क्वेना मफाका ने दो दो विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट मैच जीत कर जून में लॉर्ड्स में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना चुका है जहां उसका सामना आस्ट्रेलिया से होगा।