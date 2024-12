WATCH: बाबर आजम ने मोहम्मद सिराज की नकल करके बेल फ्लिप ट्रेंड में किस्मत आजमाई, जानिए फिर आगे क्या हुआ

SA vs PAK, 1st Test: सेंचुरियन में पहले टेस्ट में शान मसूद की अगुआई वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम और टेम्बा बावुमा की अगुआई वाली दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला चल रहा है। इस बीच पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम दूसरे दिन मैदान पर बेल्स बदलकर अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करने वाले क्रिकेटरों के बढ़ते चलन में शामिल हो गए। टेस्ट के दूसरे दिन बाबर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बेल्स बदलने के अनोखे चलन में अपनी किस्मत आजमाई। इस चलन की शुरुआत इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड से हुई, जो टेस्ट क्रिकेट का एक मजेदार लेकिन दिलचस्प पहलू बन गया।

साझेदारी तोड़ने या खेल की गति बदलने की उम्मीद में ब्रॉड ने अजीबोगरीब तरीके से बेल्स बदल दीं। हालांकि यह अंधविश्वास है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कई प्रमुख क्रिकेटरों ने यह आदत अपना ली है। हाल ही में चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को इस ट्रिक का अभ्यास करते देखा गया। ब्रिसबेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में सिराज ने बेल्स बदल दीं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन क्रीज पर जमे हुए दिख रहे थे।

इसी तरह, सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन बाबर आजम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी टीम की किस्मत बदलने की कोशिश में बेल्स को उछाला। हालांकि इससे कोई तत्काल विकेट नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान के लिए चुनौतीपूर्ण दिन में एक नया मोड़ आया।

बेल्स को उछालने की प्रवृत्ति का भले ही नतीजों पर कोई खास असर न पड़े, लेकिन यह प्रतिस्पर्धी टेस्ट क्रिकेट के हल्के पक्ष को उजागर करता है। बाबर आजम के इस कृत्य ने उभरते हुए क्रिकेट के रीति-रिवाज में एक मजेदार संकेत जरूर जोड़ दिया है।

Babar Azam flipping bails to get wickets. 😂



Broad, Kohli, Siraj, Konstas & now Babar 😄



This is becoming a trend nowadays. Let’s see if it works or not.😃#BabarAzampic.twitter.com/9HAPWyctmi