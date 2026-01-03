SA U-19 vs IND-19, 1st Youth ODI: बारिश से प्रभावित मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 25 रनों से हराया

SA U-19 vs IND-19, 1st Youth ODI:भारतीय अंडर-19 टीम ने शनिवार को बेनोनी में बारिश से प्रभावित पहले यूथ वनडे में साउथ अफ्रीका अंडर-19 को 25 रनों से हराकर वर्ल्ड कप की तैयारियों की शानदार शुरुआत की। पहले बैटिंग करने के लिए कहे जाने के बाद, भारत ने 50 ओवर में 300 रन बनाए, जिसमें मिडिल ऑर्डर का अहम योगदान रहा क्योंकि टॉप ऑर्डर फेल हो गया था। ओपनर एरॉन जॉर्ज (5) और वैभव सूर्यवंशी (11) सातवें ओवर तक सिर्फ़ 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे।

विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू और वेदांत त्रिवेदी पांच गेंदों के अंदर आउट हो गए, जिससे भारत को और झटका लगा। जब मेहमान टीम 15वें ओवर में 67 रन पर चार विकेट गंवाकर मुश्किल में थी, तब हरवंश पंगालिया और आर.एस. अंबरीश ने पांचवें विकेट के लिए 137 रन जोड़कर भारत को 200 रन के पार पहुंचाया। जहां अंबरीश 79 गेंदों में 65 रन बनाकर आउट हो गए, वहीं पंगालिया ने संघर्ष जारी रखा और कनिष्क चौहान के साथ छठे विकेट के लिए 58 रन और जोड़े, लेकिन शतक से सात रन पहले आउट हो गए।

पंगालिया के जाने के बाद, ऑलराउंडर खिलन पटेल ने 12 गेंदों में तेज़ी से 26 रन बनाए, जिसमें तीन छक्के शामिल थे, और भारत U-19 को 300 रन के पार पहुंचाया। जवाब में, साउथ अफ्रीका अंडर-19 की टीम 62 रन पर तीन विकेट गंवाकर मुश्किल में थी, जब होनहार तेज़ गेंदबाज़ दीपेश देवेंद्रन ने अदनान लागडियन और कप्तान मुहम्मद बुलबुलिया को जल्दी-जल्दी आउट कर दिया।

ओपनर जोरिच वैन शाल्कविक के नाबाद 60 रनों की मदद से साउथ अफ्रीका ने 27.4 ओवर में 148 रन पर चार विकेट बना लिए थे, तभी बारिश के कारण खेल रुक गया। आगे खेल संभव न होने के कारण, भारत ने डीएलएस मेथड से 25 रनों से जीत हासिल की।