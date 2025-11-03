571 रन और एक संस्करण में सर्वाधिक रन?, 2024 में टी20 विश्व कप का उपविजेता के बाद 2025 वनडे विश्व कप?, दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने कहा- एक गलती और ट्रॉफी से दूर

दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने कहा कि उनकी टीम ने अपने पहले खिताब के सपने को पूरा करने के लिए कड़ी टक्कर देने की कोशिश की लेकिन आखिर में जीत से दूर रह गयी।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 3, 2025 11:47 IST2025-11-03T11:46:19+5:302025-11-03T11:47:12+5:30

SA captain Laura Wolvaardt History 571 runs most ever single edition ICC Women's Cricket World Cup says finishing runner-up in 2024 T20 World Cup then 2025 ODI World Cup | 571 रन और एक संस्करण में सर्वाधिक रन?, 2024 में टी20 विश्व कप का उपविजेता के बाद 2025 वनडे विश्व कप?, दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने कहा- एक गलती और ट्रॉफी से दूर

photo-bcci

HighlightsICC महिला क्रिकेट विश्व कप के किसी एक संस्करण में अब तक के सर्वाधिक रन हैं। मुझे लगता है कि हम उनके साथ बराबरी पर थे।मुझे लगा था कि हम इसे अंत तक ले जाएंगे।

नवी मुंबईः दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट कमाल का प्रदर्शन किया और इतिहास रचा। दक्षिण अफ़्रीकी कप्तान ने #CWC25 में एक शानदार रन बनाकर इतिहास रच दिया लॉरा वोल्वार्ड्ट के 571 रन हैं और ICC महिला क्रिकेट विश्व कप के किसी एक संस्करण में अब तक के सर्वाधिक रन हैं। महिला विश्व कप के फाइनल में भारत से रविवार को यहां 52 रन की शिकस्त झेलने के बाद दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने कहा कि उनकी टीम ने अपने पहले खिताब के सपने को पूरा करने के लिए कड़ी टक्कर देने की कोशिश की लेकिन आखिर में जीत से दूर रह गयी।

   

जीत के लिए 299 रन का पीछा करते हुए वोल्वार्ड्ट की लगातार दूसरी शतकीय पारी के बावजूद दक्षिण अफ्रीका 246 रन पर आउट हो गया। वोल्वार्ड्ट ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘हां, मुझे लगा था कि हम बहुत देर तक दौड़ में रहे। मुझे लगता है कि हम उनके साथ बराबरी पर थे।

मेरी और (एनेरी) डर्कसन की साझेदारी काफी मजबूत थी।’’ वोल्वार्ड्ट और डर्कसन ने छठे विकेट के लिए 61 रन जोड़े थे। डर्कसन 40वें ओवर में जब आउट हुई तब टीम को 90 रन की जरूरत थी। वोल्वार्ड्ट भी हालांकि 42वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गयी। उन्होंने कहा,‘‘मुझे लगा था कि हम इसे अंत तक ले जाएंगे।

फिर जब हम आखिरी 10 ओवरों में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तभी वह आउट हो गयी और फिर मैं भी जल्द आउट हो गयी। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुझे अब भी लगा था कि क्लो (ट्रायोन) और नाडेस (नाडिन डि क्लार्क) हमें जीत दिला सकते है लेकिन आखिर में लगा कि हमने डि क्लार्क के लिए बहुत ज्यादा काम छोड़ दिया है। वह आखिर में अकेले पड़ गयी।’’

वोल्वार्ड्ट ने विश्व कप में बेहद खराब शुरुआत करने के बाद शानदार वापसी कर फाइनल में पहुंचने पर टीम के जज्बे की तारीफ करते हुए कहा, ‘‘ , उस मैच (इंग्लैंड के खिलाफ पहले लीग मैच में 69 रन पर आउट होकर 10 विकेट से हार का सामना) के बाद वापसी करना टीम के लिए वाकई बहुत अच्छा रहा। मुझे लगता है कि एक टीम के तौर पर हम जो लचीलापन दिखा पा रहे हैं वह शानदार रहा।

मुझे लगता है कि मैंने कप्तान के तौर पर कोच मंडला माशिम्बी के साथ अच्छा काम किया है। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुझे खुशी है कि हम उन मैचों के बाद टीम को फिर से तैयार कर पाए और फाइनल तक पहुंच पाये।’’ उन्होंने इस दौरान अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन, खासकर सेमीफाइनल और फाइनल की पारियों के बारे में कहा कि इस टूर्नामेंट में उनके खेल ने काफी प्रगति की है।

दक्षिण अफ्रीका की कप्तान ने सेमीफाइनल में 169 रन की ऐतिहासिक पारी के बाद भारत के खिलाफ फाइनल में 101 रन का योगदान दिया था। उन्होंने कहा, ‘ इस टूर्नामेंट में मेरे वनडे क्रिकेट ने काफी प्रगति की है। मैच जीतने के लिए आपको सकारात्मक और आक्रामक होना जरूरी है और मैंने इस टूर्नामेंट में इसे थोड़ा-बहुत आजमाने की कोशिश की है।

इसके बावजूद मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट में यह मेरा सबसे अच्छा साल नहीं रहा है।’’ उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका की टीम वैश्विक टूर्नामेंट के फाइनल में लगातार पहुंच रही है जो टीम की मजबूती को दिखाता है। दक्षिण अफ्रीका 2023 और 2024 में टी20 विश्व कप का उपविजेता रहा और अब उसे वनडे विश्व कप के फाइनल में भारत से हार का सामना करना पड़ा।

वोल्वार्ड्ट ने कहा, ‘‘एक टीम के रूप में हम ने अच्छा किया है। अब हम वो टीम हैं जो लगातार फाइनल में पहुंच रहे हैं, जबकि पहले यह कभी कभार होता था। इसलिए मुझे सच में गर्व है कि हम लगातार तीन बार फाइनल में पहुंच पाए हैं।’’

Open in app
टॅग्स :ICC Women's World CupICC World CupSouth Africa Cricket TeamTeam Indiaआईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कपआईसीसी वर्ल्ड कपदक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमटीम इंडिया